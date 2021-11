Universidad Católica saca una nueva diferencia de puntos sobre Colo Colo en la lucha por el título del Campeonato Nacional. Los Cruzados derrotaron por 2-0 Huachipato, mientras que por su parte, el cuadro de Colo Colo cayó 1-0 ante Unión Española y cedió terreno restando una fecha para el término del certamen.

Waldemar Méndez participó de un nuevo programa de ESPN F360, donde se debatía sobre el campeón del fútbol chileno que se definirá en la última fecha del campeonato. El exfutbolista se refirió a los factores para quedarse con el título.

“Yo lo vengo diciendo hace tiempo que el campeón de este año va a ser quién se manejó mejor en lo deportivo y también con el tema sanitario. Colo Colo en ese sentido fue uno de los pocos clubes que tuvo tantos incidentes que le terminaron pegando en lo deportivo desde lo sanitario”.

Pero eso no fue lo único, ya que, además, agregó que “Hay algo que no se manejó lo suficientemente bien. Te puedes contagiar, el tema es que cuando pierdes tanta gente que te afecta en lo deportivo y al final no lo hiciste con la suficiente fineza, no lo hiciste con inteligencia o como lo aplicó otros equipos”.

Sobre esta misma línea, el comentarista deportivo contempló que “Universidad Católica viajó en van, separados, un titular con un suplente, con un juvenil para que incluso en el viaje no haya algún contacto estrecho y no se perdiera tanta gente cuando se llegase a La Serena”, terminó concluyendo.

Universidad Católica ahora tendrá que ir pensando en la preparación de su próximo partido donde se medirán como visitante ante Everton en Viña del Mar, mientras que Colo Colo lo hará con Deportes Antofagasta en el norte del país.