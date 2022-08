Waldo Ponce y su lapidaria reflexión ante el momento que vive la Universidad de Chile: "Viene gente que no conoce el club y se toman muy malas decisiones, ya no es coincidencia"

El momento que vive la Universidad de Chile tanto a nivel deportivo como institucional es sin duda de los peores en la historia del club, en donde los malos resultados y el mal manejo que han tenido los dirigentes en uno de los equipos más grandes del fútbol chileno, tienen a sus hinchas con el alma en un hilo pensando en lo que se le viene a su institución.

Ante este complejo escenario que afronta el Romántico Viajero, un ex defensor de la U y acérrimo hincha, como lo es Waldo Ponce tuvo palabras en el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro al presente que le toca vivir a los Azules, señalando que ya no sabe que pensar con estos años de malas decisiones que se toman en el equipo.

“Si tú de repente cometes el error un año, dos años. Una vez está bien, dos o tres es ya mucho, uno no sabe que pensar. Ya llevamos cuatro años así que hemos cometido muchos errores, yo me incluyo porque soy hincha, entonces también me siento identificado cuando se toman buenas y malas decisiones”, partió señalando Ponce.

Siguiendo en la misma línea de sus anteriores declaraciones, ‘Waldini’ explica sin tapujos de que el momento que atraviesa hoy en día la U no es una coincidencia y esto se refleja en la gente que maneja al club, la cual para él no tiene ningún tipo de conocimiento de lo que es la institución.

La U vive un mal momento en todos los aspectos | Foto: Agencia Uno

“No es una coincidencia, porque de repente tú te puedes equivocar, pero ya es mucho tiempo. Le das vuelta porque se hace esto o porque se hace esto otro, porque viene gente que no conoce el club y se toman muy malas decisiones, entonces ya no es coincidencia. Eso a la gente le preocupa, a los hinchas principalmente”, apuntó en Radio Futuro.

Finalmente, Ponce se expresó a la confesión que hizo el DT de la U, Diego López y su dialogo con los hinchas, señalando que le parece bueno de que le hayan hecho sentir sus inquietudes con respeto y sin hacer algún tipo de incidente violento.

“Ahora el profe López dice que no es un apreté (el dialogo con los hinchas) y claro cuando van los hinchas y conversan contigo, no sé cuál es la forma de llamarlo, hubo un respeto como dice él y eso me parece muy bien, que le hagan sentir, no de la forma que lo han hecho como incendiar o pintar el portón, eso me parece bien de la barra de la U que estuvieron con el profe, pero es algo”, cerró.