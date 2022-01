Walter Mazzanti no tiene dudas por el polémico penal en favor de Huachipato: "Me toca abajo y agarra cuando voy cayendo"

Huachipato pudo conservar la categoría este miércoles luego de derrotar por 1-0 en el compromiso de vuelta de la Promoción, el cual se jugó en el Estadio Huachipato CAP Acero. El equipo de Mario Salas recibió a Deportes Copiapó, a quien ya habían derrotado el pasado sábado en el norte por 3-2.

Sin embargo, el duelo jugado en Talcahuano, se definió por una jugada muy puntual y que terminó con polémica. En el minuto 69, hubo un cobro penal en favor de los acereros y que todos los integrantes de la visita protestaban que no era.

Francisco Gilabert, juez del partido, fue a la revisión en el VAR y terminó cobrando la pena máxima y que el paraguayo Cris Martínez cambió por gol que en definitiva fue el de la victoria.

Walter Mazzanti, quien fue el protagonista de dicha jugada, conversó con TNT Sports luego del encuentro y dio sus impresiones acerca del partido y todo lo que tuvieron vivir en este mes y medio. "Nunca viví una situación así, se nos pasó muchas cosas por la cabeza y se habló mucho, pero siempre tuvimos la cabeza fría. Si nos tocaba, jugábamos. Nos tocó y lo aprovechamos al máximo", aclaró.

Además, sobre la situación del penal no tuvo dudas. "Sí, me toca abajo y me va agarrando de lar remera cuando voy cayendo, no hay nada que discutir, para mí es claramente penal", agregó.

Finalmente, hizo un resumen del sufrido año de la escuadra acerera. "Tuvimos un año muy bueno al principio, luego nos caímos, nos costó en el final y jugamos promoción, aprovechamos al máximo y eso es lo que vale", cerró.