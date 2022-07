El ex jugador de Universidad de Chile, Walter Montillo, habló de su carrera y apuntó a un ex técnico de los azules como el único con el que tuvo problemas a lo largo de una nutrida y exitosa carrera por el país y el extranjero.

Walter Montillo trata de mentiroso a ex técnico de Universidad de Chile y lo señala como el único con el que tuvo problemas en su carrera

Walter Montillo se encuentra en Chile y habló de todo en su paso por el programa ESPN F Show, en donde recordó grandes momentos de su carrera, en que está actualmente y aprovechó de dejar otras gemas.

El ex creador azul fue consultado sobre qué opinión tiene del ex técnico de Universidad de Chile, Rafael Dudamel. Ante la pregunta, Montillo no se guardó nada y lo apuntó como uno de los peores que ha tenido en su carrera.

“Para mí es una persona mentirosa, con mal manejo de grupo y esto yo ya lo había dicho. Si le pasó lo mismo en Atlético Mineiro, la U y ahora en Cali…”, aseguró de entrada y con metralleta el ídolo azul.

Dudamel tuvo un fugaz paso por la U. | Foto: Agencia UNO

Al ser contrarrestado diciendo que fue campeón en Colombia, Montillo aseguró que “Por ahí lo deportivo lo que juegan son los jugadores, no quita que el manejo no sea el mejor. Hablo por mí, porque personalmente fue con el único que tuve problemas en mi carrera, algo entre los dos no congeniábamos. Él debe tener un pensamiento de mí, pero esta es mi versión”, profundizó.

“Tenía un par de trabajos buenos, él no se pudo adaptar a los jugadores que tenía. En su cabeza tenía un esquema que era el 4-4-3 y nosotros no teníamos esas características”, remató uno de los últimos 10 azules.

ver también Contertulio de Colo Colo y Johnny Herrera animan round previo al Superclásico

Cabe recordar que Rafael Dudamel tuvo un fugaz paso por Universidad de Chile, en donde logró la clasificación a la pre Libertadores y nada más. Tras su paso azul, fue campeón en Colombia con el Deportivo Cali y, hace pocas semanas, fue despedido.