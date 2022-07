Yonathan Andía le baja el perfil a la no presentación de Martín Parra en la U: "No creo que afecte para nada, él viene a aportar y esperemos que le vaya bien"

La no presentación a los medios de comunicación del nuevo portero de la Universidad de Chile, Martín Parra, sin duda que ha sido un tema que ha generado bastante controversia dentro de los hinchas de la U, quienes no pudieron conocer las primeras impresiones del golero que proviene del San Martín de Porres de Perú.

En esta jornada el defensor de los Azules, Yonathan Andía estuvo en conferencia de prensa, en donde comentó sobre la llegada del golero que inició su carrera en Huachipato y reveló que fue muy bien recibido dentro del plantel.

“Llegó hace poco Martín (Parra), lo recibimos de la mejor manera, todo jugador que viene acá se recibe de la mejor manera porque el grupo es bueno y esperamos que le vaya muy bien”, partió señalando Andía.

Ante la polémica de su no presentación ante los medios, el ‘Cachorro’ fue consultado sobre aquello e indicó que no es algo que debería influir para la estadía del portero en la U y que solo desea que le vaya de la mejor manera en el club.

Martín Parra ya trabaja con los Azules | Foto: U. de Chile

“No creo que afecte para nada (su no presentación), es un tema más del club. Yo no puedo opinar más allá y no puedo meterme en ese sentido. Sé que Martín viene acá para aportar y esperamos que le vaya muy bien”, aseveró el defensor Azul.

Finalmente, Andía tuvo palabras para lo que será el duelo que medirá a los dirigidos por Diego López ante O’Higgins de Rancagua, en donde buscarán dejar atrás el mal resultado cosechado ante Ñublense de Chillán en la última fecha.

“Estamos de la mejor manera, queremos encarar el partido con todas las herramientas para poder ganarlo. Quedamos con un sabor amargo tras la derrota con Ñublense, así que esperamos trabajar el partido de la mejor manera para poder ganar”, cerró.