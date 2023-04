Zanahoria Pérez no olvida: "Soy muy agradecido de Johnny Herrera"

Las relaciones de amistad en el fútbol siempre son importantes, donde hay una que ha destacado entre porteros del fútbol chileno y que tiene como protagonista a Sebastián Zanahoria Pérez.

El meta de Unión Española estuvo invitado a Pelotazo al Vacío, del periodista Jorge Gómez, donde en una de las consultas se le preguntó por si tiene algún amigo en el fútbol, algo que el arquero no dudó en responder.

Sebastián Pérez atajando por Unión Española. Foto: Photosport

"Diego Orellana y estoy muy agradecido de Johnny Herrera", dijo casi sin pensarlo, en algo que le llamó la atención a Pelotazo.

El ex portero de Universidad Católica y Deportes Iquique, además con paso en la selección chilena, explicó su relación con el ahora comentarista de TNT Sports.

"En los momentos malos, no malos sino que cuando estuve en Segunda Profesional, cuando no tenía indumentaria, se acordaba mucho de mi. Eso deja mucho y trato de ser como me trataron a mí, trato de ser así con los más chicos", enfatizó Pérez

Una relación que ambos han manifestado muy buena, donde Herrera también siempre lo ha candidateado para el arco de Universidad de Chile.