Una desconcentración que golpea fuerte en las huestes universitarias y que el ex deportista apunta al golero cruzados.

Lo dijo el técnico de Universidad Católica, Tiago Nunes, tras la derrota frente a Colo Colo por la cuenta mínima y fue que aguantaron 86′ minutos donde todo estaba saliendo bien.

Lamentablemente para los cruzados, se van del Estadio Monumental con las manos vacías y se despiden de la lucha por el título. De todos modos, el gol de Javier Correa, marcó el desenlace del partido y por cierto, las reacciones de los de la franja.

Uno de ellos fue el ex portero de la UC, Óscar Wirth quien para BOLAVIP CHILE, analizó el gol de los albos y para él, no hay doble lectura y la responsabilidad del tanto es netamente del golero, Sebastián “Zanahoria” Pérez.

“Esos son los goles que no te tienen qué hacer. Aparte que se paró mal, ordenó mal, no puso a nadie en los palos y en un córner con la velocidad que trae balón y lo que sucede, tú no alcanzas a moverte”, afirmó el mundialista en España 1982.

Además y pese a que segundos antes había caído un proyectil al jugador Daniel González, lo concreto es que hubo desconcentración, pero que quién manda ahí, debe ser el entretubos. “Tienes que ayudarte con jugadores bien paraditos, el cabezazo fue bueno, pero con la fortuna que corresponde. Si mete bien la mano, la pelota la saca”, cerró Wirth.

¿Cuál es el próximo partido de la UC?

Por la fecha 27 del Campeonato Nacional, Universidad Católica deberá visitar a O’Higgins en el Estadio El Teniente de Rancagua. El duelo, se jugará el domingo 6 de octubre a las 15 horas.