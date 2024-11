El ex jugador de fútbol hizo eco del nuevo portazo que recibieron los azules en su búsqueda para perjudicar a Colo Colo.

La Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP desestimó la denuncia de Universidad de Chile sobre Colo Colo, donde los azules acusaban desacato por parte de Jorge Almirón y, por consiguiente, la resta de tres puntos para los albos.

El conjunto azul no se quedó ahí y ayer ingresó su reclamo a la Segunda Sala con una orden de no innovar, la cual no fue acogida y finalmente este fin de semana el fútbol se desarrollará de manera completamente normal.

Colo Colo tiene la primera opción al título. | Foto: Photosport

Uno que se aburrió de las denuncias de Universidad de Chile fue Marcelo Barticciotto, quien en ESPN Chile abogó para que haya cambios en el reglamento de aquí en adelante para que en el futuro no pasen casos similares.

“Cada uno va a tirar para su lado y tratar de sacar ventaja, por eso digo que hay un reglamento que no está bien hecho. Se agarran de donde hay vacíos legales y se ensucia un poco lo deportivo”, dijo el ex jugador del Cacique.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que este domingo se jugarán los partidos de Colo Colo y Universidad de Chile, donde el Cacique tiene la primera opción para levantar el trofeo y ser el nuevo monarca del fútbol chileno.

Así se juega la Fecha 30

Colo Colo visitará a Deportes Copiapó este domingo 10 de noviembre a las 4 de la tarde, mismo día y hora en que Universidad de Chile tendrá que recibir la visita de Everton de Viña del Mar en el Estadio Nacional.