El fútbol chileno puede sumar un estadio de calidad para el futuro. A pesar de que su remodelación estaba avanzada, esta se frenó y decepcionó a un club que milita en Segunda División.

¿De qué recinto se trata? El Estadio Municipal Roberto Bravo Santibáñez. Desde 2018, los pobladores de la comuna de Melipilla esperan por una promesa inconclusa.

Según confirmó Claudio Orrego, se destinarán 4.267 millones de pesos en el proyecto. El gobernador de la Región Metropolitana entregó mayores pormenores del asunto.

“Lo más importante es que esto es un sueño para los deportistas de alto rendimiento, pero también para todas las generaciones nuevas de niños y niñas que se van a formar en los valores del deporte”, lanzó.

“Más que pedirles paciencia, es pedirles comprensión. Esta obra estuvo botada mucho tiempo, la estamos recuperando y vamos a inaugurar prontamente el estadio que Melipilla se merece”, agregó.

El Estadio Roberto Bravo Santibáñez reanudará sus obras. (Foto: GORE Metropolitano)

¿Hace cuánto no se juega en el Estadio Roberto Bravo Santibáñez?

El último compromiso disputado en dicho reducto fue el 8 de junio de 2018. Aquella vez, Deportes Melipilla empató 0-0 ante Unión Española, en duelo válido por Copa Chile. Tras ello, comenzó su remodelación.

Sin embargo, la pandemia por coronavirus obligó al receso de las obras. A más de siete años del cierre de sus puertas, un tradicional estadio del fútbol chileno puede volver a tener vida.

En resumen:

El gobernador Claudio Orrego confirmó la inyección de recursos para recuperar este recinto histórico que quedó “botado” tras el inicio de la pandemia: