Cristián Insaurralde fue uno de los que apenas celebró el título en Cobreloa, tomó un avión y viajó hasta Argentina para reunirse con los suyos. Finalmente, el delantero retornó a Calama y dirá presente en la “Copa Zapping” ante la Universidad de Chile, a partir de las 15 horas en el Zorros del Desierto.

El CM de Cobreloa aprovechó en las últimas horas para trolear al mundo futbolero por la situación de Insaurralde. “¡Hola Gary, un gusto verte en casa, papá! El último entrenamiento del campeón (…) Les dejamos otra fotito de Gary. Y sí, es Gary aquí en Calama (…)”, indicó.

Lo cierto es que Insaurralde, gracias a sus 8 goles, abre la vitrina para volver a Primera División en Chile en la próxima temporada 2024 o bien seguir con el cuadro de Calama. Hace algunos días, el jugador argentino empezó a sonar en la U junto al delantero de La Serena, Juan Sánchez Sotelo.

Ante la posibilidad de vestir de azul y despedirse a lo grande de Calama, el Gary manifestó que “seguramente nos sentaremos a charlar con la directiva y luego a disfrutar con la familia. Se viene un partido lindo (con la U) y después decidiremos que hay para mí”.

Insaurralde fue el héroe del ascenso de Cobreloa a Primera División y suena en la U (Photosport)

Insaurralde en Cobreloa dejó atrás varias temporadas donde no logró rendir a cabalidad ni en Newell’s ni en Atenas ni en Unión de Santa Fe. Ante ello, Calama es uno de sus lugares en el mundo y tendrá que analizar si verdaderamente querrá continuar con su carrera deportiva en 2024. Es ahí donde la U está atenta a ver qué pasará con el jugador.

“No he escuchado nada así que no podría decir que es lo real y lo que no es. Lo cierto es que estoy acá con el grupo festejando y disfrutando. Estoy enfocado en aprovechar eso”, indicó a En La Línea.

Un gol que vale un nuevo contrato

La directiva de Cobreloa, si es que sigue Emiliano Astorga, tiene en consideración a Cristián Insaurralde que fue uno de los baluartes de la campaña en la Primera B. El cabezazo que los devolvió a Primera División sin duda vale un retorno a la máxima categoría tras 8 años y, además, le allana el camino para seguir en el club.

Ante ello y la posibilidad también de firmar en un grande como la U, Insaurralde fue cauto y contó que el gol “es uno de los más importantes de mi carrera. Después de años de no jugar, de convertir y anotar ese gol y más encima sobre la hora, lo hace ser sin duda el más importante”.

¿Cómo fue la temporada de Cristián Insaurralde en Cobreloa?

El delantero Cristián Insaurralde vino por su revancha al fútbol chileno y en 2023 fue el renacer del jugador argentino, que no tuvo buenas campañas en Atenas de Uruguay, Unión de Santa Fe, Newell’s Old Boys, Cerro Porteño y el América. En Cobreloa, el Gary jugó 25 partidos, anotó 8 goles y estuvo 1.701 minutos en la cancha. El tema familiar será fundamental para el transandino.

Tras el compromiso ante la U, el Gary quedará con el pase en su poder para decidir si va a seguir su carrera como profesional, si le dará el sí a Cobreloa o bien se dejará seducir por algún elenco como el Romántico Viajero.