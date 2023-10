Marco Antonio Figueroa en 2015 fue el último técnico que dirigió a Cobreloa en la Primera División. Aquella vez, en Chillán, el cuadro de los Zorros del Desierto perdió la categoría ante Ñublense y de ahí en adelante, el elenco naranja batalló por retornar a lo más alto del fútbol chileno.

Figueroa dirigió 4 veces a Cobreloa, fue goleador en Calama y ahora, en Centroamérica, el Fantasma contestó el llamado de Bolavip donde apuntó a los pasos a seguir que tiene el elenco del cobre para no tener problemas en su retorno en 2024.

A lo primero que apela Figueroa es al armado del plantel y es tajante al señalar que para volver a Primera sí debe haber una poda absoluta, para llegar a competir y no sólo a participar de la máxima categoría de la Chilean Premier League en la próxima temporada.

“Cobreloa tiene claro que debe dejar a sus jugadores jóvenes y debe armarse de jugadores de mucho talento, de jugadores rápidos y que le den algo al equipo. En lo personal, siento que Cobreloa tiene que sumar mínimo 10 jugadores y hay que sacar a 12 futbolistas y darles las gracias por el histórico ascenso, nada más“, deslizó Figueroa en diálogo con Bolavip.

Marco Antonio Figueroa quiere ver a un plantel competitivo en Cobreloa (Photosport)

Figueroa es claro a la hora de confesar el por qué cree que no todos los futbolistas pueden ir a Primera con Cobreloa. “Hay que ser claro, varios son jugadores le dieron el el ascenso al club, hay que llevarlos en el corazón, en el recuerdo, pero Cobreloa no puede bajar nuevamente. Eso lo debe tener claro la directiva”, adicionó.

¿Centroamericanos a Cobreloa?

El Fantasma Figueroa hace de las suyas con Nicaragua y lo quiere llevar a lo más alto del fútbol continental y mundial. El ex DT de Cobreloa, incluso, le realiza una propuesta a la directiva y que su vista vaya mucho más allá de sumar refuerzos desde Argentina, Brasil o Uruguay.

“No hay que dejarse llevar por un solo promotor (representante). Si ellos (la directiva) son inteligentes y miran los partidos de Nicaragua se van a dar cuenta que tenemos jugadores de 21 años y que tienen tremendo porvenir. No hay que mirar siempre a Argentina ni a esos lados y es por qué ya no llegan con la misma calidad de antes. Hay que mirar en otros lados, donde el fútbol vaya creciendo, donde se esté jugando distinto“, explicó el Ghost Figueroa.

Incluso, el actual DT de Nicaragua hace una sugerencia y le da un pase gol a la regencia de Cobreloa, para ver cómo ser más eficiente con los recursos para la temporada 2024 en Primera División.

“En el área de Concacaf hay mucho talento, Panamá está sacando muy buenos jugadores y jóvenes. Entonces, hay jugadores que les puedes pagar 5 mil dólares y se van felices a Chile, pero es cuestión de tener un buen scouting, buena gestión, buenos asesores. Llevar jugadores que les pagues eso, son regalados para el fútbol chileno“, agregó.

No apto para cardíacos

El Fantasma Figueroa reconoció que vio de principio a fin el partido de Cobreloa y Rangers, aunque sin volumen porque “a mí, me gusta mirar el fútbol”. El actual técnico del cuadro nicaragüense tiene un cariño especial por los Zorros y narró como vivió en su hogar el compromiso.

“La sufrí toda, porque no se veía por donde. Pienso que el ascenso era más fácil jugando de local contra Copiapó que de visita contra Rangers, que era un equipo que no se jugaba nada y esos que no se juegan nada quieren hacer la maldad siempre”, indicó.

En esa línea, el ex goleador del Cobre agregó que “lo confieso, el partido estuvo no apto para cardíacos e imagínate como grité el gol de Insaurralde. Lo disfruté mucho y ojalá todos lo sigan disfrutando“.