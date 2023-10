Se acerca el fin de la temporada y los diversos clubes del fútbol chileno comienzan a proyectar el año 2024 y entre ello, quiénes podrían reforzar sus respectivas planillas y por cierto, quizás, el retorno de algunos históricos al fútbol local.

En ese sentido, suena Eduardo Vargas, de quien se dice que Universidad de Chile ya lo ha sondeado producto del mal momento que está viviendo en Atlético Mineiro de Brasil a sus casi 34 años.

César Vaccia, conversó con Bolavip Chile y valoró la opción que Turboman pueda volver a la tienda azul. “Eduardo es un muy buen jugador. Además, necesita un poco de afecto, cariño, necesita reinventarse. Sería ideal un centrodelantero con esas características e identificado con la U”, señaló el ex técnico bicampeón.

Además, comentó los puestos a reforzar donde la U sí o sí debe sumar para el año 2024, donde reiteró nuevamente, el nombre del segundo goleador histórico de La Roja. “El equipo necesita un lateral izquierdo, un central, un volante creativo más Eduardo Vargas”, enfatizó Vaccia.

“Me llama la atención su habilidad y velocidad”

A su vez, el ex entrenador azul, entregó un nombre de un jugador que le gusta y por qué no, ser una buena opción para la U 2024. El futbolista en cuestión, viene cumpliendo una gran temporada en Cobreloa en el Campeonato del Ascenso.

“A mi me llama la atención el chico (Cristian) Insaurralde, no se qué edad tiene, pero me llama la atención la habilidad que tiene y su velocidad”, reveló el sanantonino.

Finalmente, tuvo conceptos para dos jugadores más, pero que en ningún caso, los está candidateando. “También, el chico (Sergio) Vergara, por su habilidad, pero no he hecho un catastro. Antes, me gustaba Jonathan Benítez de Palestino, pero son jugadores que me llaman la atención, nomás”, concluyó Vaccia.

Insaurralde ha tenido un gran año en Cobreloa (Photosport)

¿Cuáles son los números de Cristian Insaurralde durante el 2023?

El argentino con un paso en O’Higgins hace algunos años, volvió a Chile esta temporada para ser una de las piezas fundamentales de Cobreloa que busca en ansiado ascenso a primera división.

El argentino durante el presente 2023, entre su campeonato y la Copa Chile, ha disputado 29 encuentros anotando once goles.