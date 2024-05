La Fecha 11 del Campeonato Nacional 2024 ya tiene tres partidos completados y la tabla de posiciones se ha movido en la parte alta, donde Coquimbo Unido y Palestino amenazan a Universidad de Chile que juega en el día de mañana.

Todo inició en el día de ayer, donde el conjunto árabe se impuso a Deportes Copiapó y, horas más tarde, lo mismo hizo Coquimbo Unido ante Huachipato en un vibrante compromiso disputado en la ciudad pirata.

Así quedó la tabla del Campeonato Nacional 2024. | Foto: Google

Este sábado, fue el turno de Colo Colo quien no pudo a domicilio ante Cobresal y se quedó estancado en la tabla de posiciones, momentáneamente, en el sexto lugar igualando la línea de Unión Española que figura en la quinta posición.

A falta de completarse varios partidos, Universidad de Chile se mantiene como único líder sin que nadie lo pueda pasar esta fecha con 24 unidades, seguido de cerca por Coquimbo Unido y Palestino con 21 puntos y, un poco más atrás, Deportes Iquique con 19 puntos.

En la parte baja, Unión La Calera es el colista absoluto con 5 puntos tras la resta de un punto sufrido, mientras que Deportes Copiapó sería el otro descendido en este momento con apenas 6 puntos en 11 partidos disputados.

Los partidos que restan en la Fecha 11

La fecha se completará con el compromiso entre Unión Española vs. U. Católica; U. La Calera vs Ñubñense; U. de Chile vs. Deportes Iquique; Cobreloa vs. Everton y O’Higgins vs. Audax Italiano.