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Campeonato Nacional

Alineaciones de Universidad de Concepción y Deportes Limache por el Campeonato Nacional: formaciones probables

Universidad de Concepción y Deportes Limache se enfrentan este domingo 25 de octubre por el Campeonato Nacional. Las formaciones probables de los dos equipos.

U de Concepcion vs. Deportes Limache, Campeonato Nacional
U de Concepcion vs. Deportes Limache, Campeonato Nacional

Universidad de Concepción recibe a Deportes Limache este domingo 25 de octubre desde las 20:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 25 del Campeonato Nacional. Universidad de Concepción viene de empatar 1-1 con Cobresal y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. Deportes Limache viene de empatar 2-2 con Palestino y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Universidad de Concepción y Deportes Limache

Universidad de Concepción (4-1-4-1): Jorge Broun, Benjamín Sáez, Moisés González, Yerco Oyanedel, Miguel Barbieri, Harol Salgado, Facundo Mater, Bryan Ogaz, Jeison Fuentealba, Tomás Roco, Cecilio Waterman. DT: Cristián Muñoz.

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Deportes Limache (4-3-3): Claudio González, Dylan Escobar, Augusto Ezequiel Aguirre, Alfonso Parot, Javier Rojas, Misael Llantén, Tiago Galletto, Vicente Ulloa, Jean Meneses, Gonzalo Sosa, Daniel Castro. DT: Víctor Rivero.

La previa de Universidad de Concepción y Deportes Limache: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 25 de octubre
  • Hora: 20:00 (hora de Chile)
  • Historial: 3 cruces — Universidad de Concepción ganó 2, Deportes Limache ganó 1 y empataron 0
  • Último antecedente: 18/04/2026: Deportes Limache 3-0 Universidad de Concepción
  • Próximo partido de Universidad de Concepción: vs. Colo-Colo, viernes 30 de octubre
  • Próximo partido de Deportes Limache: vs. Audax Italiano, lunes 2 de noviembre
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