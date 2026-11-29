Unión La Calera recibe a Universidad de Concepción este domingo 29 de noviembre desde las 20:30 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la fecha 29 del Campeonato Nacional, se disputará en el Estadio Municipal Nicolas Chahuan. Unión La Calera viene de ganarle 1-0 a Palestino y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Universidad de Concepción viene de caer 2-3 ante Ñublense y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Unión La Calera y Universidad de Concepción
Unión La Calera (4-4-2): Nicolás Avellaneda, Christopher Díaz, Juan Pablo Salomoni, Daniel Gutiérrez, Cristián Gutiérrez, Martín Hiriart Espinoza, Rodrigo Pérez, Yerko Leiva, Kevin Méndez, Sebastián Sáez, Brian Nicolás Ferreyra. DT: John Armijo.
Universidad de Concepción (4-1-4-1): Jorge Broun, Moisés González, Osvaldo González, Bastián Ubal, Yerco Oyanedel, Harol Salgado, Jeison Fuentealba, Bryan Ogaz, Cristopher Mesías, Iam González, Rogelio Funes Mori. DT: Cristián Muñoz.
La previa de Unión La Calera y Universidad de Concepción: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 29 de noviembre
- Hora: 20:30 (hora de Chile)
- Estadio: Estadio Municipal Nicolas Chahuan
- Historial: 16 cruces — Unión La Calera ganó 4, Universidad de Concepción ganó 6 y empataron 6
- Último antecedente: 30/05/2026: Universidad de Concepción 0-0 Unión La Calera
- Próximo partido de Unión La Calera: vs. U de Chile, domingo 6 de diciembre
- Próximo partido de Universidad de Concepción: vs. Universidad Católica, domingo 6 de diciembre