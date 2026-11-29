Unión La Calera y Universidad de Concepción se enfrentan este domingo 29 de noviembre en el Estadio Municipal Nicolas Chahuan por el Campeonato Nacional. Las formaciones probables de los dos equipos.

Unión La Calera recibe a Universidad de Concepción este domingo 29 de noviembre desde las 20:30 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la fecha 29 del Campeonato Nacional, se disputará en el Estadio Municipal Nicolas Chahuan. Unión La Calera viene de ganarle 1-0 a Palestino y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Universidad de Concepción viene de caer 2-3 ante Ñublense y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

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