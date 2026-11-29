Unión La Calera y Universidad de Concepción se enfrentan este domingo 29 de noviembre, en el Estadio Municipal Nicolas Chahuan, por la fecha 29 del Campeonato Nacional. Los detalles de la televisación.

Unión La Calera recibe a Universidad de Concepción este domingo 29 de noviembre desde las 20:30 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la fecha 29 del Campeonato Nacional, se disputará en el Estadio Municipal Nicolas Chahuan. Unión La Calera llega envalentonado tras encadenar un triunfo que lo saca de la zona más complicada de la tabla, mientras Universidad de Concepción pelea para no quedar definitivamente al fondo del Campeonato Nacional.

Para el local es una chance concreta de estirar la racha positiva y alejarse de los puestos bajos. Para la visita, directamente, es una final: necesita sumar sí o sí para mantener viva la ilusión de salir del último lugar.

La actualidad de ambos equipos

Unión La Calera llega con el envión de haber ganado dos de sus últimos tres partidos, incluyendo el más reciente como visitante ante Palestino. Esa mejora lo tiene instalado en la mitad de la tabla, con 33 puntos en 28 fechas, lejos ya de los puestos de descenso pero sin margen para relajarse.

Universidad de Concepción, en cambio, no logra enderezar el rumbo. Cayó en su presentación más reciente ante Ñublense pese a haber ganado el partido anterior, y esa irregularidad lo tiene último en la tabla con 26 unidades. Cada fecha que pasa sin sumar de manera consistente achica las chances de pelear por la permanencia.

El historial entre Unión La Calera y Universidad de Concepción

El historial entre ambos está parejo pero con ventaja para Universidad de Concepción, que ganó 6 de los 16 enfrentamientos directos frente a 4 de Unión La Calera, con 6 empates de por medio. En goles también hay paridad casi exacta: 18 para los penquistas contra 17 para los caleranos. El antecedente más reciente, de mayo de este año, terminó igualado sin goles.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 30/05/2026 Universidad de Concepción vs. Unión La Calera 0-0 Primera División 11/01/2021 Unión La Calera vs. Universidad de Concepción 1-2 Primera División 08/09/2020 Universidad de Concepción vs. Unión La Calera 2-1 Primera División 29/03/2019 Unión La Calera vs. Universidad de Concepción 3-1 Primera División 01/09/2018 Universidad de Concepción vs. Unión La Calera 2-1 Primera División 13/04/2018 Unión La Calera vs. Universidad de Concepción 1-3 Primera División 17/04/2016 Unión La Calera vs. Universidad de Concepción 1-2 Primera División 23/11/2015 Universidad de Concepción vs. Unión La Calera 1-2 Primera División 14/02/2015 Unión La Calera vs. Universidad de Concepción 2-0 Primera División 31/08/2014 Universidad de Concepción vs. Unión La Calera 1-1 Primera División

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Horario del partido

Chile: 20:30 hs

Por dónde ver el partido

Chile: Max, TNT SPORTS Premium

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Ñublense vs. Cobresal — domingo 29 de noviembre, 20:30 hs

Audax Italiano vs. Palestino — domingo 29 de noviembre, 20:30 hs

Everton vs. O'Higgins — domingo 29 de noviembre, 20:30 hs

En síntesis