Unión La Calera recibe a Universidad de Concepción este domingo 29 de noviembre desde las 20:30 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la fecha 29 del Campeonato Nacional, se disputará en el Estadio Municipal Nicolas Chahuan. Unión La Calera llega envalentonado tras encadenar un triunfo que lo saca de la zona más complicada de la tabla, mientras Universidad de Concepción pelea para no quedar definitivamente al fondo del Campeonato Nacional.
Para el local es una chance concreta de estirar la racha positiva y alejarse de los puestos bajos. Para la visita, directamente, es una final: necesita sumar sí o sí para mantener viva la ilusión de salir del último lugar.
La actualidad de ambos equipos
Unión La Calera llega con el envión de haber ganado dos de sus últimos tres partidos, incluyendo el más reciente como visitante ante Palestino. Esa mejora lo tiene instalado en la mitad de la tabla, con 33 puntos en 28 fechas, lejos ya de los puestos de descenso pero sin margen para relajarse.
Universidad de Concepción, en cambio, no logra enderezar el rumbo. Cayó en su presentación más reciente ante Ñublense pese a haber ganado el partido anterior, y esa irregularidad lo tiene último en la tabla con 26 unidades. Cada fecha que pasa sin sumar de manera consistente achica las chances de pelear por la permanencia.
El historial entre Unión La Calera y Universidad de Concepción
El historial entre ambos está parejo pero con ventaja para Universidad de Concepción, que ganó 6 de los 16 enfrentamientos directos frente a 4 de Unión La Calera, con 6 empates de por medio. En goles también hay paridad casi exacta: 18 para los penquistas contra 17 para los caleranos. El antecedente más reciente, de mayo de este año, terminó igualado sin goles.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|30/05/2026
|Universidad de Concepción vs. Unión La Calera
|0-0
|Primera División
|11/01/2021
|Unión La Calera vs. Universidad de Concepción
|1-2
|Primera División
|08/09/2020
|Universidad de Concepción vs. Unión La Calera
|2-1
|Primera División
|29/03/2019
|Unión La Calera vs. Universidad de Concepción
|3-1
|Primera División
|01/09/2018
|Universidad de Concepción vs. Unión La Calera
|2-1
|Primera División
|13/04/2018
|Unión La Calera vs. Universidad de Concepción
|1-3
|Primera División
|17/04/2016
|Unión La Calera vs. Universidad de Concepción
|1-2
|Primera División
|23/11/2015
|Universidad de Concepción vs. Unión La Calera
|1-2
|Primera División
|14/02/2015
|Unión La Calera vs. Universidad de Concepción
|2-0
|Primera División
|31/08/2014
|Universidad de Concepción vs. Unión La Calera
|1-1
|Primera División
Horario del partido
- Chile: 20:30 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Max, TNT SPORTS Premium
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Ñublense vs. Cobresal — domingo 29 de noviembre, 20:30 hs
- Audax Italiano vs. Palestino — domingo 29 de noviembre, 20:30 hs
- Everton vs. O'Higgins — domingo 29 de noviembre, 20:30 hs
En síntesis
- Unión La Calera y Universidad de Concepción se enfrentan este domingo 29 de noviembre por la fecha 29 del Campeonato Nacional.
- El partido se transmitirá por Max y TNT SPORTS Premium.
- Unión La Calera suma 33 puntos en el torneo.
- Universidad de Concepción suma 26 puntos en el torneo.