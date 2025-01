Las relaciones entre la ANFP y el Sifup están un mal momento. Desde el Sindicato de Futbolistas Profesionales no han dudado en sacar la voz para protestar por la cantidad de jugadores extranjeros en los equipos y también cuando se intentó que la Segunda División fuera Sub-23, situación que desembocó en un paro.

El ente rector del fútbol chileno le declaró la guerra al Sifup. La Asociación manifiesta que “las amenazas de paro del Sindicato de Futbolistas Profesionales (SIFUP) corresponden a medidas de presión extremas, indebidas y habituales de parte del SIFUP”.

Desde Quilin acusan que el tesorero del sindicato, Luis Marin “ha incurrido en descalificaciones personales y faltas de respeto propias de la intransigencia con la que han construido este conflicto”.

Además, la ANFP anuncia que con los clubes de Primera y el Ascenso tomaron la determinación de ir a la Dirección del Trabajo a resolver la situación.

En la Asociación mencionan que los torneos de la temporada 2025 comenzarán en el tiempo acordado en el Consejo de Presidentes. Esto desestimaría la posibilidad de que el Sifup efectivamente se vaya a paro.

La respuesta del Sifup a la ANFP

Desde el Sindicato de Futbolistas Profesionales reaccionaron al comunicado del ente rector del fútbol chileno y reclaman que no aceptaron ninguna de las medidas que propusieron en noviembre fue tomada en cuenta.

“Estas fueron las 11 medidas que propusimos como gremio de futbolistas el 5 de noviembre, a la ANFP, firmada por todos los capitanes de los clubes profesionales. El Consejo de Presidentes no solo no aceptó ninguna de esta propuestas, sino que además quiere desconocer un dictamen de la Dirección del Trabajo que catalogó de ilegal e inconstitucional la medida de transformar la Segunda División en una categoría Sub 23”, señalan

“Reiteramos que por esta actitud de la ANFP y su Consejo de Presidentes nuestra Asamblea votó por unanimidad el paro de actividades de todas las competiciones organizadas por la @ANFPChile”, añadieron.

De esta manera, pese al anuncio de la ANFP de que los Campeonatos iniciarán en las fechas ya acordadas por el Consejo de Presidentes, el comienzo de los torneos corre riesgo en caso de no llegar a un acuerdo de ambas partes. De hecho, en estos momentos se ve lejano que el ente rector del fútbol chileno y el Sindicato de Futbolistas Profesionales lleguen a un entendimiento, por lo que el paro de momento sigue.