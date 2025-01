Arturo Vidal ha sido titularísimo en los tres primeros encuentros de Colo Colo en este 2025. En todos los amistosos, el “King” ha sido uno de los jugadores más regulares de la pretemporada, incluso este sábado en el compromiso donde el popular cayó por 3 a 0 ante Racing de Avellaneda.

El volante del “Cacique” fue uno de los primeros en alzar la voz tras la goleada sufrida frente a la “Academia”. Además, también se dio el tiempo de hablar sobre el paro del Sifup en el fútbol chileno.

En su análisis de la derrota ante los dirigidos por Gustavo Costas, el exjugador del Barcelona recalcó que: “Falta que lleguen jugadores, y los que llegaron que se adapten al equipo. Si nos fueron muchos jugadores importantes y ahora se ha sentido un poco, pero con los que lleguen nos haremos fuertes”.

Arturo Vidal también se tomó el tiempo de analizar el paro que está remeciendo al fútbol chileno y que pone en riesgo el partido por la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile.

El “King” fue respaldado por el Sifup tras descontextualización de sus dichos

Varios medios hicieron eco de las declaraciones del “King”. Sin embargo, algunos aseguraron que el mediocampista albo exigía la baja del paro del Sindicato de Futbolistas Profesionales, como si no estuviera alineado con este.

Sin embargo, fue el propio Sifup quien se encargó de desmentir aquello, asegurando que el rey Arturo fue víctima de una fake news.

“‘Lo que está pidiendo el Sifup es súper justo y la ANFP tiene que aceptar eso para poder empezar el campeonato. Lo más importante es que se solucionen los problemas y que llegue a buen puerto el Sifup’“, Fue la frase del “King” que destacaron en las redes del sindicato.

A su vez, añadieron: “Estudios internacionales señalan que las Fake News y el Clickbait se propagan 7 veces más rápido que las noticias verdaderas, por lo que son muy efectivas. No obstante, hacen un daño muy grande porque desinforman”.

Arturo Vidal se perfila para la Supercopa

También en zona mixta tras la caída ante Racing, el “King” fue consultado por el duelo -que debiera jugarse- el próximo sábado entre albos y azules por la Supercopa.

“A la U la vi bien, han descansado más que nosotros, creo que han hecho una buena pretemporada, el equipo se vio bien con uno menos. En cambio, para nosotros, el viaje a Uruguay fue muy duro, jugamos en dos canchas muy malas”, dijo el volante del “Cacique”.

Finalmente, aseguró que no es una de sus grandes metas del año quedarse con el triunfo ante el archirrival: “Mi meta 2025 es ganar la segunda (Copa Libertadores), esa es la meta que tiene Colo Colo este año. Si esto no se trata de ganarle a un equipo, se trata de ganar el Campeonato, títulos, los que se van a recordar por toda la vida, no un clásico”.