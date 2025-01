Una grave noticia recibieron los hinchas de Colo Colo en la tarde de este lunes, en lo que tiene que ver con una denuncia pública que hizo el Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile (Sifup) contra el Cacique y Unión Española.

Todo esto en medio del paro que sigue vigente y amenaza el inicio de los torneos en el fútbol chileno.

La grave denuncia del Sifup contra Colo Colo y Unión Española

Esta vez desde el Sifup denunciaron que ambos clubes no han pagado ni han entregado algunos finiquitos, lo que hicieron público a través de una publicación en redes sociales.

“Denunciamos públicamente a Colo Colo y a Unión Española por no entregar ni pagar algunos finiquitos de jugadores, excediendo el plazo legal para esto. Hacemos un llamado a respetar las obligaciones laborales que establece la ley. Estamos asesorando a nuestros asociados. Son dos meses de atraso y clubes se hacen los desentendidos“, se pudo leer en el comunicado que dieron a conocer en la plataforma X (ex Twitter).

Captura de la publicación del Sifup en X.

¿Quiénes son los jugadores afectados?

Si bien no se sabe con exactitud cuáles son los futbolistas a los cuales no se les ha cumplido con sus respectivos finiquitos, al menos en Colo Colo salieron nueve jugadores, quienes no fueron renovados para este 2025.

Esta lista la componen Leonardo Gil, Emiliano Amor, Ramiro González, Gonzalo Castellani, Guillermo Paiva, Pablo Parra y Omar Carabalí. A ellos se sumó César Fuentes, que por decisión propia prefirió partir a Deportes Iquique y no extender su vínculo con los albos.

También está el caso de Leandro Benegas, quien tenía contrato con el cuadro popular hasta diciembre, pero el segundo semestre del 2024 estuvo a préstamo en los Hispanos.