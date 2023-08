Cobreloa dio el gran golpe en el estadio Zorros del Desierto al vencer a Cobresal por 4 a 2, resultado con el cual los loínos avanzaron a las Semifinales Nacionales de la Copa Chile, donde enfrentarán a Colo Colo.

No obstante, una fuerte polémica se vive en Calama a raíz de unos fuertes dichos de David Escalante, quien manifestó en DSports que existe amaño de partidos y todos sus dardos fueron hacia un ex compañero suyo: Axl Ríos.

“Se hace echar a los 20 minutos y el otro año se va al equipo que nos ganó la final”, declaró el ariete argentino en el programa de televisión de DirecTV.

Escalante causó un verdadero remezón al interior del plantel loíno | FOTO: Pedro Tapia/Photosport

HAY RESPUESTA DE AXL RÍOS

El ahora jugador de Deportes Copiapó no se quiso quedar callado tras las declaraciones de Escalante y en conversación con Redgol dio su versión sobre este tema.

“Me están ensuciando. Me han tratado la peor forma después de la declaración de David Escalante. Nada es cierto, me están acusando de algo que nunca se hizo”, comenzó diciendo.

“Hablan de su versión y nadie escucha la mía. Están hablando cosas que no son y tengo pruebas de eso. Me acusaron de tener un acuerdo previo con Copiapó y eso es mentira”, complementó.

Por último, reveló que “había compañeros que hacían apuestas, pero eso es algo que yo nunca he hecho. Por lo menos en Copiapó no me han dicho nada y no sé si estarán enterados”.