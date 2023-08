Goleador histórico de Cobreloa sobre las graves acusaciones de David Escalante: "Es algo gravísimo, no me cabe en la cabeza"

Un verdadero escándalo es lo que se está viviendo en las últimas horas en Calama. ¿La razón? El delantero David Escalante de Cobreloa conversó extensamente con DSports y confesó que tenía varios compañeros que estaban metidos en el tema de las apuestas.

“El año pasado teníamos muchos compañeros perdidos en las apuestas. La duda está, pero no hay prueba y no nos pueden echar la culpa a todos. No hay prueba y si tienen, tienen que decir su nombre y apellido y mandarlos en cana como debe ser”, afirmó Chiquito.

El plantel de Cobreloa ha sido duramente criticado en las últimas horas | FOTO: Pedro Tapia/Photosport

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas entre los históricos del cuadro del norte de nuestro país, quienes rápidamente han ido saliendo al paso de estos dichos, tal es el caso de Juan Covarrubias, goleador histórico de los loínos.

“Es algo gravísimo, no me cabe en la cabeza que un jugador vaya a hacer esas cosas. Las generaciones han ido cambiando, pero en las de una no creo que hayan pasado estas cosas. Es gravísimo”, dijo el ex atacante nacional a Bolavip Chile.

“Óscar Wirth ha dicho que él va a hablar y él debe saber algo. Él es una persona súper correcta y está metido en el tema”, lanzó Covarrubias.

Por último, el sempiterno artillero dejó en claro que “tarde o temprano estas cosas se saben, sería muy malo a lo que respecta a todo el deporte. La verdad se va a saber por Escalante o por otra persona”.