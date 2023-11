Argentina derrotó por 1-0 a Brasil en el estadio Maracaná por las Eliminatorias Sudamericanas. Una de las polémicas se produjo por la roja a Joenilton, quien estaba siendo sujetado por Rodrigo de Paul e intentó sacarselo de encima empujándole el brazo. El jugador trasandino se tiró al suelo y se tomó la cara. Piero Maza decidió la expulsión para el futbolista brasileño.

Arturo Vidal expresó sus críticas hacia el árbitro chileno. “Esta expulsión es una locura ¿Este árbitro es chileno cierto? Maza. Déjate de joder Maza, andá. Te ganaste el circo acá”, comentó el King en su canal de Twitch.

El mediocampista aseguró que debió existir intervención de video arbitraje para aclarar la jugada. “Por qué el VAR no le dice ‘no fue, no le pegó en la cara’. Claro, le tiró un manotazo, amarilla, pero nada más”.

Vidal también tuvo críticas a Rodrigo de Paul. “Se tira como si lo hubiesen matado. Así como después mandan castigos, a estos que simulan y echan a perder el fútbol, deberían mostrarle amarilla después. Cómo se va a tirar tan fuerte. Estaba haciendo un partido tan bueno, no sé qué le pasa a veces. Argentina juega bien, mete, todo, pero estas cosas de repente dañan”.

El volante bicampeón de América no comprende la decisión del silbante. “Ahí Maza ¿Por qué no va al VAR? ¿Por qué no me explican eso mi gente?”. De hecho, fue más allá y lanzó una crítica al referato nacional. “No están al nivel, este no está al nivel”.

Arturo Vidal lanza críticas a Piero Maza (Foto: Getty)

También recordó a Roberto Tobar y volvió a criticar a Piero Maza. “El otro árbitro que había, que era bueno ¿Cómo se llamaba? Que arbitró también la final de la Libertadores, ese era bueno. Pero este árbitro a veces se come el personaje, yo lo enfrenté una vez y te habla raro”.

“Más encima aquí lo ve todo el mundo ¿Cómo no se va a dar cuenta? Que después lo ve todo el mundo, este clásico es Mundial”, añadió el histórico de la Selección Chilena.