Juan Cristóbal Guarello explica por qué Gustavo Quinteros no es una buena opción para La Roja: "Hay un argumento que es irrefutable"

La banca de la Selección Chilena actualmente se encuentra vacante tras la renuncia de Eduardo Berizzo después del lamentable empate sin goles ante Paraguay el jueves de la semana pasada, donde Chile mermó sus chances a la próxima cita mundialista.

Pese a que contra Ecuador dirigió Nicolás Córdova, lo más probable es que la ANFP busque a un entrenador titular y es en esa lista donde hay dos nombres que suenan con fuerza desmedida: Ricardo Gareca y Gustavo Quinteros.

El entrenador de Colo Colo, quien termina contrato con los albos a fin de año, no convence para nada a Juan Cristóbal Guarello, comunicador nacional de Más Que Fútbol de D Sports quien explicó en el programa por qué no es una buena opción para calzarse el buzo de la Selección Chilena.

A Guarello no le gusta la opción de Quinteros en La Roja. | Foto: Photosport

“En este momento, Quinteros no tiene que ser el entrenador de la Selección Chilena. Es más, si me preguntan, cumplió un ciclo en Colo Colo, es pedalear en el aire”, abrió los fuegos con la acidez de siempre Guarello.

En esa línea, complementa diciendo que “Tengo múltiples razones, pero me parece que las cosas se revelan solas a partir de la última campaña de Colo Colo, del despilfarro del plantel y algo que es muy importante y es un argumento irrefutable: a nivel internacional no funciona”.

“No funcionó con Bolivia, ok, a Bolivia le traes a Guardiola y no funcionan. Le fue mal con Ecuador, y la última campaña internacional de Colo Colo mostró una confusión muy grande y lo que necesita el fútbol chileno ahora es claridad y mucha transparencia. Esas dos cosas no están en el actual entrenador de Colo Colo”, remató en el cierre.

La Roja vuelve en marzo

La Roja se volverá a juntar en marzo para encarar dos compromisos amistosos en el viejo continente frente a rivales aún por definir, según aseguró el presidente de la ANFP, Pablo Milad.

Habrá nuevo técnico

La idea de la ANFP es que el nuevo técnico dirija la fecha de amistosos en marzo, por lo que se trabajará para que, en esa fecha, asuma y así pueda preparar la Copa América 2024 y la reanudación de las Clasificatorias en septiembre.