Arturo Vidal se prepara para una nueva temporada en el fútbol chileno, donde defenderá los colores de Colo Colo nuevamente en un año donde el Cacique quiere arrasar con todos sus rivales tanto en el plano local como en el internacional.

Un compañero de selección que no la pasa bien es Alexis Sánchez, quien sufrió una larga lesión estando en el Udinese y ahora no ha podido retomar su mejor nivel. El tocopillano ya no desequilibra como lo hacía antes y en Italia ya empiezan a caer las primeras críticas.

¿Alexis a la U? | Foto: Photosport

La situación del tocopillano fue abordada en la transmisión en vivo que realizó Arturo Vidal, donde sorprendió cuando le consultaron si se ‘traería’ a Alexis Sánchez al Estadio Monumental: “Alexis, no sé… Alexis quiere venir a la U, ¿cómo lo voy a traer a Colo Colo?”, dijo en primera instancia.

Después, sin dudarlo, fue el mismo Arturo Vidal quien postuló al niño maravilla para ser jugador de Universidad de Chile en algún momento de su exitosa carrera como futbolista profesional: “Que venga a la U”, sumó.

¿Se dará en algún momento? Cabe recordar que, en el fútbol chileno, Alexis Sánchez tuvo un fugaz paso por Cobreloa y Colo Colo antes de dar el gran salto en el extranjero para consolidar la exitosa carrera que ha tenido hasta este momento.

La carrera de Alexis Sánchez

Cobreloa, Udinese, River Plate, Colo Colo, FC Barcelona, Arsenal, Manchester United, Olympique de Marsella e Inter de Milán son los clubes que Alexis Sánchez ha defendido a lo largo de su carrera futbolística.