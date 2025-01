Michael Clark reapareció en el día de ayer, donde estuvo presente en la presentación de Rodrigo ‘Tucu’ Contreras y aprovechó de responder preguntas por la crítica situación que vive al mando de Universidad de Chile.

El empresario que comanda los destinos de Azul Azul se defendió de las críticas e incluso denunció que muchas de las cosas que se dicen en la prensa -como así también ex directores azules- no son ciertas y le hacen un daño a la U.

Esta respuesta sencillamente sacó de quicio a Cristián Caamaño: “Que Michael Clark diga abiertamente que una querella en su contra hace ruido y le genera daño al club… yo le diría que lo que más le hace daño al club es que su empresa donde él era director haya sido liquidada por la CMF por malas prácticas”, dijo en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura.

Michael Clark está en el ojo del huracán en la U. | Foto: Photosport

“La CMF no hace la liquidación de una empresa porque dijeron ‘hoy día me voy a fregar a…’. AGF Sartor venía hace mucho tiempo cometiendo malas prácticas donde usted encabezaba eso, eso es lo grave, esa es la imagen que no quieren en Universidad de Chile”, sumó.

Caamaño deja la artillería pesada para el cierre, diciendo que “A usted lo están demandando señor seguramente por algo, no creo que el grupo Schapira haya encargado a un grupo de abogados establecer una demanda que fue acogida por el tribunal en su contra. Si usted le quiere pagar a Carlos Peña para que le haga informes es cosa suya”.

Lo cierto es que las aguas no están tranquilas en Universidad de Chile, donde Gustavo Álvarez y sus dirigidos buscarán abstraerse de lo que pasa en la cúpula dirigencial y concentrarse solo adentro de la cancha.

La U debuta en Copa Chile

Universidad de Chile debutará en la Copa Chile 2025 este miércoles 29 de enero ante Deportes Recoleta, compromiso que finalmente se llevará a cargo en el Estadio Bicentenario de La Florida.