Arturo Vidal no se guarda nada y destruye al ministro Jaime Pizarro: "Tiene mil hue... que hacer y se preocupa de lo que digo yo"

Jaime Pizarro opinó sobre los dichos de Arturo Vidal tras la suspensión del partido entre Colo Colo y Huachipato por la Supercopa. “Brasil con Argentina se estaban matando y siguieron jugando. No sé por acá en Chile son tan graves”, expresó el King.

El ministro del Deporte entregó su postura por las palabras del mediocampista. “Debió condenar la violencia, en todo lo ocurrido, hubo fuego y daños de la infraestructura“, expresó en conversación con TVN.

“Coincidimos en que no queremos que la violencia en la actividad deportiva, pero creo que esa visión que había de lo que era el partido no se condecía con lo que sucedía(…)”, agregó el jefe de Cartera.

También se refirió a la percepción que pudo tener el futbolista dentro de la cancha. “A veces el jugador está inmerso en el vértigo del partido, en la definición de una final. Entonces no tiene el alcance de lo que estaba sucediendo realmente y eso lo hace algo distinto”.

Arturo Vidal reacciona a los dichos del ministro del Deporte, Jaime Pizarro

Las palabras de Jaime Pizarro no cayeron bien al King. “Hasta el ministro del deporte hablando. Tiene mil hue… que hacer y se preocupa de lo que digo yo. Cada uno en lo suyo”, dijo en su canal de Twitch.

Más adelante en su transmisión lanzó otra frase donde manifestó su disgusto: “Se mete en lo que dije yo, debe ser que no tiene trabajo que hacer”.

Arturo Vidal no está de acuerdo con las palabras del ministro del Deporte. (Foto: Photosport)

También aseguró que habló anteriormente con el ministro: “Qué lata, porque es buena persona.Lo he saludado, bien. Pero ya cuando se meten conmigo ya no va eso, no va”.