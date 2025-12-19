Uno de los estadios más queridos e icónicos del fútbol chileno sufrió una gran transformación en 2025. Se trata del Municipal de La Cisterna, que desde esta temporada contó con el estreno de su iluminación artificial lo que le permitió a la casa de Palestino poder albergar partidos en horario nocturno.

Tras este avance, Bolavip consultó a la inteligencia artificial sobre una remodelación de alto nivel para uno de los estadios más emblemáticos del país, buscando una ampliación moderna pero ajustada a su realidad. Para la IA el sueño del ‘Tino Tino’ de ampliar el reducto de la zona sur de Santiago es una realidad en los próximos años.

Así se vería el Municipal de La Cisterna, según la IA

El Municipal de La Cisterna se transformó de un recinto austero en un ícono arquitectónico de Santiago. La modernización reemplazó los antiguos sectores por tribunas de hormigón para 25,000 personas, eliminando las carencias del pasado para proyectar al club hacia el futuro.

Su fachada destaca por paneles que entrelazan el rojo, verde, blanco y negro. Este diseño integra un sistema de iluminación LED que tiñe el estadio con los colores de Palestino, convirtiéndolo en un faro visual imponente durante las jornadas nocturnas.

Cumpliendo con los estándares Conmebol, el recinto incorporó butacas, palcos de lujo y zonas de prensa de nivel internacional. Estas mejoras permiten que el equipo árabe dispute torneos continentales en su propio barrio, sin necesidad de trasladarse a otros estadios.

La nueva cubierta perimetral protege a los hinchas y potencia la acústica local. El diseño es sobrio y funcional, ajustado a la realidad del fútbol chileno pero con una estética de vanguardia que eleva el entorno urbano de la zona sur de la capital.