Hace unos días el actual propietario de Unión Española, Jorge Segovia, dio a conocer en una entrevista que durante la época de Carlos Heller, Universidad de Chile presentó una oferta para comprar el estadio Santa Laura.

“En su momento nos lo planteó la Universidad de Chile y les dijimos que no. Fue en la época en la que era dueño Heller”, reconoció el empresario español en conversación con La Tercera.

El anhelo de tener casa propia todavía sigue siendo la gran asignatura pendiente para la U. En Bolavip Chile le consultamos a la IA, cómo se luciría el histórico recinto de Independencia si lo comprara Azul Azul y llevara a cabo una moderna remodelación.

Cómo se vería el Santa Laura si lo comprara la U, según la IA

Para la plataforma de inteligencia artificial, el nuevo recinto sería un complejo imponente capaz de albergar a más de 50.000 espectadores. Santa Laura sufriría una profunda reestructuración aunque mantendría elementos clave de la estructura origina.

Eso sí, la nueva casa azul contaría con una moderna y elegante techumbre que cubre todas las tribunas, la cuál estaría diseñada con tecnología acústica para maximizar el ambiente y la presión sonora del público.

Desde lo estético, todas las butacas lucen el tono distintivo de la Universidad de Chile, creando un efecto visual identificable. La fachada exterior incorpora un diseño vanguardista de paneles dinámicos de vidrio y metal en tonos azules y blancos, que en las noches proyectan un imponente resplandor sobre la comuna de Independencia.