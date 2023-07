Atención Colo Colo, U de Chile y Católica: Ex delantero de la Roja asegura que está libre y disponible: "Yo estoy dispuesto a escuchar"

El delantero nacional Ángelo Sagal ha tenido un movido 2023. Comenzó jugando en el Gaziantepspor de Turquía, pero a raíz del lamentable terremoto que afectó ese país, el talquinó luego partió a préstamo al Ferencvaros de Hungría, club que no hizo efectiva su compra.

Lo cierto es que en cada mercado de pases, el ex Huachipato está llamado a ser una de las grandes opciones que manejan tanto Colo Colo, la Universidad Católica y la Universidad de Chile para potenciar el plantel, pero estas negociaciones siempre no llegan a buen puerto.

Sagal es uno los jugadores más cotizados del fútbol chileno | Fredy Rodriguez/Photosport

Actualmente, el jugador de 30 años se encuentra de vacaciones en Pachuca y se dio el tiempo de atender el teléfono del programa Futuro Fútbol Club de Radio Futuro, espacio donde dejó en claro su actual situación contractual.

“Estoy libre en todo sentido. En Turquía tenía una opción de compra, pero ya pasó la fecha y el horario”, remarcó el ex ariete de la Roja.

“La verdad de lo que se ha hablado mucho de Chile, mi representante me ha hablado algo de ahí pero solo han sido preguntas, cómo: ¿Cómo está mi situación? ¿Cómo está mi contrato? Lo que se habla siempre, pero no ha llegado nada concreto para yo ponerme a pensar si voy a Chile o no, de ningún equipo, solo fue esa pregunta de Colo Colo”, indicó Sagal.

Por último, el propio jugador dejó en claro que “yo estoy dispuesto a escuchar, no me cierro a nada”.