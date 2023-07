Una de las grandes interrogantes e inquietudes de los hinchas ha sido el tema refuerzos para esta segunda rueda en la Universidad de Chile y algo que el propio técnico, Mauricio Pellegrino, ha dado luces respecto a la necesidad de nuevas incorporaciones.

Este miércoles en rueda de prensa, el gerente deportivo de los azules, Manuel Mayo comentó esta temática tan compleja de cara a la segunda mitad de la presente temporada. El dirigente afirmó que por el momento no hay grandes urgencias en el plantel.

“A mi modo de ver, no tenemos urgencias o que hayamos tenido que completar con urgencia. Creemos que tenemos un plantel competitivo y su hubiésemos tenido alguna falencia, ya la hubiésemos solucionado”, sostuvo Mayo.

Ahondando en aquello, señaló que según su visión, “tenemos un plantel competitivo y eso es sano, que el técnico tenga opciones ante suspensiones y lesiones”.

Uno de los puestos que más se ha comentado la necesidad de refuerzo es el del marcador de punta zurdo. El gerente deportivo, sostuvo que “con el lateral izquierdo, estamos contentos con Marcelo (Morales), pero no es fácil que un club deje partir a un jugador a mitad de temporada y no queremos traer lo primero que veamos. Los refuerzos que me ha tocado sellar, estoy contento con todos y han respondido de acuerdo a los objetivos que teníamos con ellos. Me parece que han resultado todos. El tiempo que tengamos según las bases del campeonato, lo vamos a tomar, será muy bien pensado para que el margen de error sea el menos posible”, confesó.

“Estamos contentos con Marcelo Morales”, dijo Mayo este miércoles (Photosport)

Finalmente, reconoció que este mercado es muy complejo con el cual desempeñarse y que además, todo está enmarcado en base al presupuesto con el cual debe funcionar.

“Estamos evaluando con Mauricio y el lateral es una posición que hemos aportado potenciando lo formado en casa. Lamentamos la lesión de José Castro, pero estamos contentos y seguimos evaluando. Este mercado es mucho más difícil que el de principio de año, derechamente hay que ir a negociar con clubes, nadie está libre. El directorio a principio de año me ha asignado un presupuesto muy definido con el que he tenido que trabajar y es una variante que considerar”, cerró Manuel Mayo.