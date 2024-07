La situación de Cobreloa no es la mejor. Los loínos marchan en la penúltima posición del Campeonato Nacional 2024, por lo que buscarán en este segundo semestre salvar la categoría y darle una nueva alegría al hincha del elenco de Calama.

Lo cierto es que los jugadores del cuadro naranja y el cuerpo técnico comandado por el argentino Dalcio Giovagnoli ya se juramentaron cambiar la cara, esto porque de no hacerlo podrían volver rápidamente a la Primera B.

Sin embargo, una mala noticia podrían recibir en las próximas horas los fanáticos del conjunto de la Región de Antofagasta.

¿COBRELOA SE QUEDA SIN UNA DE SUS FIGURAS?

¿Qué pasó? Y es que en la edición de este jueves 18 de julio del programa En La Línea Deportes, el periodista Hugo Marambio informó que el Zorro podría perder a una de sus grandes figuras: el atacante Francisco Arancibia.

“Nadie me ha querido confirmar ni desmentir, pero Francisco Arancibia tampoco se habría subido al avión”, advirtió de entrada el comunicador.

Arancibia defendiendo la camiseta de Cobreloa | FOTO: Pedro Tapia/Photosport

“Por ahí una fuente me dijo que presentó algunas molestias y estaba en duda, pero como uno siempre tiene que chequear y he estado chequeando pero Francisco Arancibia tendría alguna oferta y estaría analizando la posibilidad de dejar Cobreloa. Ojo esto no es oficial, pero ese podría ser el motivo que no se suba al avión”, apuntó.

LOS NÚMEROS DE FRANCISCO ARANCIBIA EN COBRELOA

El atacante Francisco Arancibia es una pieza fundamental en el esquema de Dalcio Giovagnoli. En total, el ex Universidad de Chile ha disputado 16 partidos, en los cuales no ha aportado goles ni asistencias.