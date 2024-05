El periodista Jorge Coke Hevia desclasificó los motivos que llevarían a Emiliano Astorga a no permanecer en la banca loína.

¡Bombazo! Revelan que Emiliano Astorga podría no seguir en Cobreloa: "Pidió refuerzos y no le trajeron..."

Un mal presente atraviesa Cobreloa en el Campeonato Nacional 2024. Los loínos vienen de ser goleados por 6 a 0 ante Ñublense de Chillán, en el Estadio Nelson Oyarzún, resultado que caló hondo entre los hinchas naranjas.

Sumado a esto, también hay que recordar que en las últimas horas se dio a conocer que la Brigada Investigadoras de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones concretó la detención de nueve jugadoresloínos por la denuncia de violación masiva en la Casa Naranja.

JORGE COKE HEVIA Y EL FUTURO DE EMILIANO ASTORGA EN COBRELOA

Fue en el programa Pauta de Juego de Radio Pauta que el periodista Jorge Coke Hevia lanzó una nueva información sobre la permanencia de Emiliano Astorga al mando de los naranjas.

“Yo no sé si Emiliano Astorga sigue después de este partido, esto es información. Esto va todo dentro de la bolsa: campaña y lo de la denuncia”, resaltó el profesional de las comunicaciones.

Emiliano Astorga se jugaría la vida en el partido ante Everton | FOTO: Mauricio Ulloa/Photosport

El comunicador explicó los motivos que llevarían al experimentado nacional a permanecer en Calama. “Pidió refuerzos y no le trajeron ni la tercera opción, anda al tres y al cuatro, no ve completamente firme a su equipo y además lo de la denuncia va a remecer al plantel, así que no sé si sigue”, concluyó.

¿CUÁL ES EL PRÓXIMO PARTIDO DE COBRELOA?

El cuadro de Cobreloa por la undécima fecha recibirá a Everton en el Estadio Zorros del Desierto de Calama. El compromiso se jugará el domingo 5 de mayo de 2024 a las 17:30 horas.