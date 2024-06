A principio de año, el defensor central de 29 años Bastián San Juan fue notificado que no iba a ser considerado por Emiliano Astorga en Cobreloa, por lo que tuvo que partir a Rangers de Talca, club que milita en la Primera B.

Con San Juan como titular, los Piducanos comenzaron de gran manera su participación en la división de plata del fútbol chileno, pero poco a poco han comenzado a perder terreno en la tabla: esta vez, cayeron en calidad de local frente a Deportes Recoleta por 1 a 2.

Este resultado no dejó para nada conforme a los hinchas talquinos quienes desataron su furia contra el zaguero a la salida del estadio Fiscal de Talca, lo que lo molestó al jugador en cuestión.

BASTIÁN SAN JUAN LES HABLA FUERTE Y CLARO A LOS HINCHAS DE RANGERS

A raíz de esta situación, San Juan utilizó su cuenta de Instagram para enviarle un mensaje a dichos aficionados que lo esperaron a la salida del recinto deportivo de la capital de la Región del Maule.

“Ahora más tranquilo quisiera decirles a esos “hinchas” que me estaban esperando ayer afuera en el estadio que eso no se hace, yo voy con mi familia. Dentro del estadio griten lo que quieran, pero fuera de ella no se hace. El ver a mi familia tan afectada. Espero que no se vuelva a repetir. Gracias”, escribió.

HINCHAS DE COBRELOA PIDEN CONTRATAR A BASTIÁN SAN JUAN

Rápidamente los simpatizantes de Cobreloa se fueron en masa a redes sociales a pedir el retorno del jugador que supo levantar el título de la Primera B con los Loínos.

“San Juan tuvo problemas con unos hinchas de Rangers, Cobreloa TRAER”, “Más claro imposible esto, basta solo una llamada para tenerlo devuelta”, Traer de vuelta a Bastián San Juan ahora ya”, “Por el bien de BSJ y su familia TRAER”, fueron algunos de los mensajes en X (Ex Twitter).

Cabe recordar que en la campaña 2023, el defensor disputó 23 partidos entre Copa Chile y Primera B, con un gol.