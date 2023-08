Gran controversia causó las palabras de Francisco Prieto en un mano a mano con Matías Almendra, en donde aseguró que no jugaría nunca en Universidad de Chile y marcó la gran diferencia entre albos y azules.

En concreto, el ex portero de Colo Colo aseguró que “La pasión, la forma de enfrentar los partidos” era la mayor diferencia entre ambas escuadras, algo que Marcos González, campeón de Copa Sudamericana con los azules, no concuerda.

González fue al hueso contra Pancho Prieto. | Foto: Photosport

“No voy a contestarle cosas que no valen la pena entrar en discusión con él, cada uno ve el fútbol como lo quiera ver y yo que entiendo de fútbol y me imagino que él también, sabe que la diferencia no es esa”, dijo Lobo del Aire a Bolavip Chile.

González aporta diciendo que “Es una conversación larga y todo parte por los entrenamientos, no es un tema de pasión, todo parte en los entrenamientos. Quiere vender el discurso de que ‘soy de un equipo a muerte’, pero la diferencia para los que entiende de fútbol es otra”.

“Es un sinfín de cosas que uno debe entrenar. Al momento que tu ves a un equipo jugar ya sabes cómo entrena, por eso digo que la diferencia no es ni la pasión ni la garra. Es verso para la hinchada”, remató con un recado.