La historia de Iván Ignacio Sandoval ha generado un fuerte impacto en redes sociales. A un año de haberse retirado del fútbol profesional, el exdelantero y campeón con Cobresal en 2015 sorprendió al mostrar públicamente su nuevo oficio, lejos de las canchas y los estadios que lo vieron brillar en el fútbol chileno.

Todo se originó a partir de un video que el propio Sandoval publicó en TikTok, el cual rápidamente se volvió viral, superando las 650 mil visualizaciones y acumulando cerca de 18 mil “me gusta”. En la descripción del registro, el exfutbolista dejó un mensaje claro y reflexivo: “Difícil momento, pero a la vez agradecido de Dios por todo lo que tengo”.

En el registro audiovisual se puede ver a Sandoval realizando labores de recolección de basura, además de recibir lo que aparenta ser un reconocimiento por parte de una empresa de reciclaje en la comuna de La Florida. Las imágenes generaron una ola de reacciones, tanto de apoyo como de crítica, reflejando la crudeza con la que muchas veces se juzga la vida después del fútbol.

Mientras numerosos usuarios destacaron su humildad y esfuerzo, otros comentarios fueron más duros, apuntando a supuestas malas decisiones económicas. Frases como “no cuidó la plata” o “tú elegiste tu vida” aparecieron en la publicación, obligando al exjugador a salir al paso de las críticas.

Lejos de incomodarse, Sandoval respondió con serenidad y convicción. “Sacan de contexto o lo ven como quieren verlo. Yo en la descripción puse que soy agradecido de lo que tengo. Para mí no es malo trabajar en recolección, al contrario”, señaló, dejando en claro que dignifica su trabajo y su forma de enfrentar la vida.

Iván Sandoval se formó en las divisiones menores de Cobresal, donde debutó en el Clausura 2014/15 y fue parte del histórico plantel que logró el primer título de Primera División del club minero. En total disputó 33 partidos, marcó 6 goles y entregó una asistencia, antes de cerrar una carrera que hoy da paso a una nueva etapa, marcada por la resiliencia y la dignidad fuera del fútbol.

DATOS CLAVE

Iván Sandoval, delantero campeón con Cobresal en 2015, se volvió viral al mostrar su nuevo trabajo como recolector de basura.

El exfutbolista de 30 años se desempeña actualmente en la comuna de La Florida, en Santiago, tras un año de su retiro profesional.

A través de TikTok, el “Toro” respondió a las críticas reafirmando que se siente agradecido y que su labor es digna.