Hace 20 años Cobreloa levantó la Copa de campeón luego de golear a Colo Colo en Calama en un partido que pasó a la historia por la expulsión de Iván Zamorano, a la postre, el último partido que jugó Bam Bam.

El histórico delantero fue expulsado por Carlos Chandía luego de un confuso incidente y donde luego se supo que había existido una agresión, la que es detallada por el ex hombre de negro en diálogo con La Tercera.

“¿20 años ya? No recordaba que había sido en esta fecha. La situación, sí, como si fuera ayer, en realidad. Iván se salió de madre. Me trató de ‘huaso conchetumadre’. ‘Sin el parche de la FIFA no valís nada’, recuerdo que me dijo. Yo le dije que era huaso a mucha honra. Me tiró un patada al tendón de Aquiles, que casi se me había cortado. Me tiró a pisar. Esa lesión me había tenido complicado. Y dos combos cortitos. Uno por la espalda y uno al estómago”, asegura.

Carlos Chandía reconoce que le quería pegar a Iván Zamorano

Lo más curioso es lo que ocurrió después del encuentro, donde el entrenador los de los albos intentó mediar entre juez y jugador, pero Chandía recuerda que estaba muy molesto.

“Jaime Pizarro (entonces técnico albo, hoy ministro del Deporte) fue siempre un caballero y fue a disculparse al camarín. Le acepté las excusas. También le hablé de Zamorano. ‘No me quiero encontrar con ese weón. Si lo pillo, le saco la reconchesumadre. Así, tal cual. Ahí va a ver lo huaso que soy. Carabineros nos tenía un pasillo. Los jugadores estaban arriba del bus”, detalla.

Chandía deja en claro eso sí que después hizo las paces con Iván, y que no hay rencor entre ellos y que lamenta cómo terminó la brillante carrera del goleador. Final feliz.