Cobreloa consiguió su primer triunfo en la temporada 2024. Los Zorros vencieron a Cobresal por 2-1 en el estadio Zorros del Desierto y ahora deben pensar en sus próximos desafíos en el Campeonato de Primera División.

Lo más próximo para loinos será ante Unión La Calera el lunes 11 de marzo a las 21:30 en el estadio Nicolás Chahuán por la cuarta fecha. Después recibirán a la Unión Española el sábado 16 a las 20:30 en Calama.

Emiliano Astorga tiene dos buenas noticias, pues están muy cerca de volver a sumar minutos Yerko Aguila y Nicolás Palma. El doctor Sergio Silva informó que el lateral izquierdo está ad portas de volver luego de sufrir un desgarro.

“Yerko va bien. Está evolucionando bien de su desgarro, ya la idea es que esta semana tenga un trabajo de alta intensidad y que sea devuelto al primer equipo ya de vuelta del partido con Calera”, comunicó.

El profesional de la salud también reportó sobre la situación de Nicolás Palma, otro futbolista que está muy cerca de regresar: “Se hizo un estudio súper minucioso. Había hecho una tendinitis del tendón de Aquiles. Se realizó estudios tanto metabólicos como de mecánica de marcha, lo cual demuestran que está todo normal así que ya está entrenando de manera normal y fue de vuelto al primer equipo”.

“Siempre tienes que pensar que falta un poquito en la parte futbolística, pero ya está entrenando con normalidad”, añadió sobre el Nico Palma.

Emiliano Astorga está ad portas de tener en condición a dos jugadores de Cobreloa que superaron lesiones. (Foto: Photosport)

La situación física de otros jugadores de Cobreloa

Sergio Silva realizó un positivo análisis tras el encuentro de los Zorros: “Los jugadores terminaron bien, solamente algo cansados, contracturados”.

También se refirió a una molestia física del capitán Rodolfo González: “Es una afección, una molestia a la pubalgia. Es una enfermedad como sabemos crónica y si mal no recuerdo que le afectó el año 2022, estuvimos más de un mes y medio con él afuera. Pero es principalmente eso, no me parece que sea algo muscular, así que lo vamos a estar revaluando y viendo”.

También se refirió a Jorge Espejo: “Sufrió un golpe en su tobillo, pero ninguna cosa mayor. Como te digo el resto más fatiga muscular solo eso”, agregó.

Por último, informó sobre Juan Carlos Soto: “Está entrenando con el primer equipo, obviamente por esta descompensación muscular que tuvo post cirugía, le ha costado un poco mecánica muscular, se resiente de repente, se fatiga Ha tenido algunas contracturas. Eso es parte del trabajo muscular que se atrasó y ahora y se está poniendo a tono”, añadió el doctor Silva sobre Soto.