Charles Aránguiz no se siente ofendido por Juan Cristóbal Guarello y explica: "Leo Valencia es mi amigo y lo ayudé, pero yo no recluto a nadie, esa no es mi pega"

Juan Cristóbal Guarello acusó a Charles Aránguiz de intentar convencer a Leonardo Valencia para cambiar de representación y firmar con el agente Fernando Felicevich. Un par de semanas después de las palabras del comunicador, el Principe se defendió en conversación con Las Últimas Noticias.

“Supe lo que habló Guarello y no me molesta porque no es algo grave desde mi punto de vista. Pero me doy cuenta que no está informado de la relación que pueda tener un jugador y un representante. Para empezar, a Leo lo conozco desde los 16 años. Es un amigo. Entonces, que hable de que fui hasta su casa para convencerlo y llevarlo a la agencia que me representa es no saber lo que pasó”, expresó el actual futbolista del Inter de Porto Alegre.

El ex Bayer Leverkusen aseguró que el propio Valencia le pidió ayuda porque tuvo problemas con su antiguo agente. “En mis vacaciones siempre voy a ver a mis amigos. Comemos asado y jugamos pichangas. Y ahí se dio la posibilidad de que trabajara con Felicevich. Leo tenía otro representante (Edison Pereira) y tuvo problemas, pero es él el que tiene que hablar de eso”.

Charles Aránguiz se defiende de acusación de Juan Cristóbal Guarello (Foto: SCInternacional, Twitter)

Aránguiz descartó de plano un intento de reclutar al actual futbolista de Cobresal. “No, para nada. No tengo esa facultad de llevar jugadores. Él me dijo que necesitaba una persona de confianza que trabajara con él y me pidió que hablara con Fernando y, como es mi amigo, lo ayudé. Yo no recluto a nadie. Esa no es mi pega”.

El bicampeón de América mencionó que dos jugadores cercanos a él no trabajan con FF. “Guarello dice que soy reclutador. Si fuera así, me iría por lo más fácil y me llevaría a mis amigos. Eduardo Vargas, uno de mis mejores amigos, hizo su carrera con otro representante (Cristián Ogalde), Marcelo Díaz, con quien tengo buena relación, en su mejor momento trabajó con otro representante (AIM)”.

Charles Aránguiz no está molesto con Juan Cristóbal Guarello

Charles Aránguiz aseguró que no le molestaron las palabras del conductor de La Hora de King Kong, pero sí lamentó que gente lo criticara. “No me molesta, pero sí me da mucha pena por la gente que escucha y te apunta con el dedo y después te critica sin conocer la verdad”.

“Pero insisto, no pongo atención porque lo diga Guarello, lo que me duele es que la gente se queda con esa versión, te critica, pero no saben mi versión. Jamas he sido un reclutador de jugadores”, finalizó.