Las clasificatorias con miras al Mundial de Norteamérica 2026 están a la vuelta de la esquina y la Selección Chilena deberá hacer su debut en septiembre enfrentando a Uruguay en Montevideo y recibiendo a Colombia en el Estadio Monumental.

Eduardo Berizzo ya tiene en mente a algunos jugadores y ahora tendrá un dilema mayor, ya que Charles Aránguiz volvió a jugar con Internacional de Porto Alegre y ha tenido destacadas actuaciones en el conjunto brasileño.

Pese al entusiasmo que genera recuperar a un jugador emblema del bicampeonato de Copa América en 2015 y 2016, fue el mismo Aránguiz quien se encargó de bajar los humos y puso en suspenso una posible participación con La Roja.

En diálogo con el periodista José Tomás Fernández, Aránguiz aseguró que “Con el cuerpo técnico (de Eduardo Berizzo) no he hablado nada, sinceramente hoy no me veo, estoy muy lejos del nivel que se requiere para la Selección”, dijo con una honestidad brutal.

“Estoy en ese proceso, aprovechando cada minuto que me da la confianza el técnico, pero me falta mucho todavía”, complementó el ex jugador del Bayer Leverkusen, dejando en el aire una participación con La Roja.

Así las cosas, habrá que esperar a que Eduardo Berizzo entregue la nómina definitiva para la primera fecha doble de clasificatorias, en donde Chile pretende iniciar todo con una buena cosecha pensando en el cierre de año.