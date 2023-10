Claudio Borghi tiene historias por doquier tanto en la Selección Chilena como en Colo Colo. El Bichi fue memorable al mando de los albos con cuatro títulos a cuestas, mientras que en La Roja sufrió más de la cuenta. En el panel de “Todos Somos Técnicos” en TNT Sports, el ex DT albo desmenuzó la situación de Marcelino Núñez.

El estratega y comentarista en el programa deportivo empezó a narrar que no entendía cómo un joven como Núñez podía caer en esa situación. En su relato, en algo que pasó colado, el Bichi dio a entender que mientras él dirigía a Colo Colo tenía un jugador que siempre arriesgaba con ser expulsado.

“Nunca pensé que Marcelino podía ser una de esas personas. Por eso digo, si es alguien que puedes decir que se va a calentar y que puede jugar todo el partido, es ese y lo dejas”, dijo Borghi.

Posteriormente, el Bichi dio a conocer qué jugador se sulfuraba más de la cuenta ante una calentura y que no lo podía dejar en la cancha. “Si tú tenías a David Henríquez, por ejemplo, dices de inmediato sácalo de la cancha, porque va a matar a uno. Si me dices que jugador podría ser expulsado por estar en una cancha y sacas a Medel”, contó.

David Henríquez -derecha- siempre jugaba al filo del reglamento en Colo Colo (Photosport)

Dolor por esa maldita expulsión

En octubre de 2012, Chile visitaba a Ecuador en Quito con Claudio Borghi a la cabeza. A raíz de la expulsión de Núñez, el Bichi también sacó a colación lo que vivió hace 11 años y que le tocó hacerse cargo de ese minuto.

Sin duda, ese lío le costó caro a Borghi en la banca de La Roja. Los epítetos fueron proferidos por Miguel Pinto y sólo debió hacer frente el ex DT de Chile en aquel momento.

“Todo técnico ha sufrido expulsiones, me refiero a lo de Marcelino. Expulsiones como entrenador que me han costado muchísimo. Es más, sufrí una suspensión de cinco partidos por algo que no hice. Y tuve que apechugar no más“, indicó.

También, a raíz de todo el lío de Núñez, Borghi dijo que “a veces uno puede prever en algunos jugadores que éste se va a calentar, y lo van a echar, hay que sacarlo ahora, porque no va a terminar el partido“.

¿Qué castigo arriesga Marcelino Núñez por su expulsión?

Marcelino Núñez fue expulsado por doble amonestación en el partido entre Chile y Venezuela. El volante del Norwich tocó en el pecho tres veces al juez Flavio Rodrigues De Sousa. A raíz de ello, el exjugador de la UC puede arriesgar dos fechas de castigo y perderse los partidos ante Paraguay y Ecuador de noviembre próximo.