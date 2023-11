Siguen los dimes y diretes entre algunos comentaristas deportivos del fútbol chileno, el cual tiene como protagonistas a Waldemar Méndez y Juan Cristóbal Guarello.

Y es que hace algunos días, el panelista de Radio Futuro tuvo palabras hacia el de Radio Agricultura, pero este salió a responderle y sacarle en cara es parte de la “escudería”, término que utiliza para referirse al grupo de Fernando Felicevich en el balompié nacional.

Pero eso no quedó ahí pues este viernes en el espacio Futuro Fútbol Club, el reconocido relator Claudio Palma comenzó a leer los comentarios de Youtube de los cibernautas y fue ahí que explotó con furia.

EL FUERTE DESCARGO DE CLAUDIO PALMA CONTRA JUAN CRISTÓBAL GUARELLO

“¿Denme un minuto? No se me va escapar la cadena porque cuando se me escapa voy a dar nombre apellido y toda la hue.. porque ya estoy cansado”, partió diciendo.

“Primero que todo quiero decir que al frente mío está Waldemar Méndez. El personaje lo voy a nombrar después porque le mandé un audio y se cagó, hablo de ti Guarello”, agregó.

“Has tratado de instalar una verdad que detrás de este programa hay un representante. Primero te voy a aclarar algunas cosas. Waldemar llega al Canal del Fútbol a un programa invitado de la B, después pregunto y digo “pucha que sabe de la B” y después te integras. No vi nunca que tuviera nadie de nosotros relación con Jorge Claro. Segundo, tengo varios chats de representantes que me han escrito entre uno de ellos Felicevich, que en algún minuto me dijo si nos podíamos tomar un café, pero le dije que no y que quería una entrevista en la radio y conversáramos de forma frontal. Tengo amenaza de otro representante”, prosiguió.

“No tengo y no soy de los que ocupa un micrófono y de atrás soy un buchón que escucha algunos representantes, digo esto porque nos hemos sacado la cresta en este programa de arrendar un espacio. Arrendamos un espacio que nos costaba 2 millones de pesos mensuales porque así funcionamos algunos medios, buscábamos la publicidad y así pagamos los sueldos”, complementó Palma.

“Eso es lo que me carga: la mentira. Si tuviera cerca a un grupo de representantes a quien yo le he sacado la cresta a todos como Ogalde, yo soy un contrario que los representantes estén a los dos lados del mostrador. Fui crítico de la llegada de Cagigao que era amigo de Ogalde y lo trajo. He sido crítico de los representantes, pero lo que no voy aceptar que gratuitamente, yo llevo sacándome la cresta más de 30 años, nunca me he sentado a tomar un café con un representante”, siguió.

Palma y Guarello trabajaron juntos en Canal 13 | FOTO: La Tercera

“Gratuitamente nos quieren endosar a un grupo de representantes, no conozco a Felicevich y me escribió como le escribió a varios… He tenido llamados anónimos de Coquimbo y me topo a Sergio Morales y le digo en el palco del Monumental: “No busques intermediarios para amenazarme”. Me escribió Victoriano Cerda cuando yo lo vi en el palco de la U. Lo que yo no acepto es que se nos quiera vincular con un representante y yo podría hablar muchas cosas y cuando Guarello dice, trabajó conmigo 7 años en el 13, que te pegué un palo o que te quise callar cuando tapó la pelota Bravo en el palo arriba y era para ti, tuviste tres o cuatro meses y no me dijiste nada. Si quieres lo hablamos Face To Face, lo que me sobran son huevos, pero lo que no voy a permitir es que en un programa que me he sacado la cresta se nos quiera involucrar con representantes…Cuando escucho que Waldemar entró por Claro es mentira, es una falacia”, remarcó.

“Si tengo una cosa en mi vida es integridad hue…, he sido crítico trabajando en el canal del fútbol chileno he pegado palos. Y si me quieren echar, me echan hue…Pero lo que me tiene caliente es que cuando se nos quiera o al programa vincular con representantes, yo me caliento porque es mentira. De ser cierto tendríamos 15 auspiciadores y todas las semanas habríamos tenido un jugador”, enfatizó.

“Cuando lo vea, yo le dije que nos vamos a ver de frente y si hay algo que me caracteriza es que soy brutalmente honesto. Me calenté, me calenté. Llevo más de 35 años y nunca he dicho que soy periodista porque no terminé. Guarello estás haciéndole un daño tremendo haciéndole creer a la gente desde el populismo que nosotros pertenecemos a un grupo de representantes porque es mentira. Me aburrieron hue.., 35 años sacándome a la cresta”, remató visiblemente molesto.