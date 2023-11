Cobreloa está trabajando arduamente en el mercado de pases para 2024. La directiva liderada por Marcelo Pérez tiene que asegurar a un par de figuras para el retorno a la Primera División del fútbol chileno.

El DT Emiliano Astorga entregó hace varios días su lista con dos nombres fundamentales para él: Cristián Insaurralde y Felipe Villagrán. El delantero extranjero sigue negociando, mientras que por el volante apareció un sondeo desde la Universidad de Chile.

Ambos futbolistas son claves para los Zorros del Desierto. En el caso de Villagrán, el volante tenía un acuerdo de continuidad por dos años pero sólo de palabra y no hay documentos firmados. Ante ello, el directivo Diego Cruz comentó sobre la situación de los jugadores.

“Hay acercamientos y prontamente se darán noticias y ya sean positivas o negativas. Tenemos que informar como corresponden las cosas y sí hay acercamientos. Es la realidad”, explicó el dirigente.

Felipe Villagrán aún no sabe si seguirá en Cobreloa (Photosport)

Por ahí se trascendió que la negociación con Villagrán e Insaurralde se había demostrado por un tema presupuestario en Cobreloa. Cruz es claro a la hora de explicar el por qué se va lento pero seguro en esta materia.

“Nosotros quisimos mantener un respeto hacia ellos y los dejamos y no quisimos agobiarlos con llamados en sus vacaciones. Nos hemos demorado, pero no es algo presupuestario queremos informarlos de una sola vez. Solo eso”, explicó.

¿Qué pasará con otros jugadores como David Escalante y Jorge Espejo?

La directiva de Cobreloa tiene que solucionar los temas de Villagrán e Insaurralde, mientras que también hay dos flancos abiertos en Calama: la continuidad de David Escalante y el posible retorno de Jorge Espejo.

Cruz, en su calidad de secretario de Cobreloa, adelanta que puede pasar con el lateral que este año está a préstamo en Everton. “Entiendo es que estaría volviendo a Cobreloa y sé que hay un tema contractual. Es posible es que Jorge vuelva con nosotros”, adelantó.

En tanto, lo de Escalante tiene que ver con el tema de la nacionalización para que no ocupe una plaza de extranjero en 2024. El dirigente loino aclaró que “la verdad no soy quién va a responder somos mesurados y no queremos interrumpir los procesos. Hay dirigentes que están a cargo y están viendo el tema de Chiquito Escalante”.