Matías Ballini no será parte de Cobreloa en 2024. El volante argentino reveló hace algunas horas una lamentablemente situación por parte del DT Emiliano Astorga, quien de un minuto a otro cambió su actitud y no tomó más en cuenta al mediocampista.

Ballini es uno de los extranjeros que no seguirá en el equipo y el argentino, en contacto con la Radio Sol y Cobre, fue enfático al señalar que Astorga dejó de hablarle. Sin duda, el volante se vio afectado por el desdén del entrenador loino.

“Tuve la intención de hablar con el técnico para agradecerle estos dos años y no me pude comunicar con él, no pude tener comunicación ni por mensajes ni por llamadas, es una lástima”, dijo Ballini.

Además, el transandino agregó con mucho dolor que “no sé que habrá pasado que decide no contestar mis llamadas, pero bueno estas son las cosas de la vida y del fútbol. Soy un agradecido y bueno él y su familia son de ver muchos las redes. Sé que el mensaje le va a llegar”.

Matías Ballini acusa a Emiliano Astorga de no tomarlo en cuenta tras su adiós a Cobreloa (Photosport)

El ahora exjugador de Cobreloa deja en claro que sólo quería dar las gracias a Astorga. Ballini es tajante al mencionar que su mensaje era en buena onda y no para pedir explicaciones por la decisión que lo dejó al margen en 2024.

“Sólo quería agradecerle por estos dos años que vivimos, que logramos el objetivo. Cuando me fui de Calama no me pude despedir de él. Yo le tengo mucho afecto, porque se sé que es una gran persona”, agregó.

Pura buena onda

Ballini está dolido, sí, pero tampoco quiere hincar el diente sobre su marginación de jugar en Primera División junto a Cobreloa en la próxima temporada.

“Independiente que él no haya decidido contar conmigo eso es algo laboral y lo dejó de lado. Él es buena persona y le quería agradecer, primero porque contó conmigo, me abrió la puerta para jugar en Chile y para mí fue de gran ayuda. Sólo quería hacer llegar este mensaje sobre el agradecimiento”, terminó.

VIDEO: La sentida declaración de Matías Ballini