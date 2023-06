Con la primera rueda ya finalizada en la Primera B, en Cobreloa se mantienen firme pensando en su sueño de poder volver a la división de honor de nuestro fútbol, en la que los ‘Loínos’ ahora ponen foco en el mercado para reforzar su plantilla y poder conseguir su gran anhelo.

Por aquello, en las últimas horas el ayudante técnico del estratega de Cobreloa, Diego Silva conversó con el programa Socios del Desierto y lanzó una bombástica declaración, en la que el conjunto del norte quiere sacar del retiro a Edson Puch para que se viste con la naranja.

“En realidad que hubo contacto con él, conversamos con él, personalmente yo me acerqué, fue una alternativa que me pareció interesante de los que no están jugando. Si bien es cierto se retiró hace un par de meses en Iquique, creemos que es un jugador bastante interesante, sobre todo para la categoría, puede marcar mucha diferencia”, comenzó señalando Silva.

En esa misma línea, el ayudante de Astorga explicó que esta posibilidad de cierta manera está algo compleja por los proyectos que el ex futbolista sostiene hoy en día, pero no pierde la fe en poder lograr su arribo.

Cobreloa busca sacar del retiro a Edson Puch | Foto: Photosport

“Tiene algunas opciones, también está en la duda de si quiere volver a jugar o no, porque está jugando otro deporte que es el pádel, está super metido en esa situación, tiene un tema familiar, un tema empresarial, entonces, no hay algo concreto, se acercó a él, se habló pero todavía no llegamos a una puntada final”, explicó en conversación con Socios del Desierto.

Finalmente, Silva destacó que en esta carrera de poder sacar del retiro a Puch no corren solos, ya que en Iquique también estarían buscando aquella opción e incluso, desde primera división también están atentos a su situación.

“Lo está tentando Iquique nuevamente porque está haciendo buena campaña, también hay equipos de primera que lo quieren tener, se complica un poco”, cerró.