Coca Mendoza va al programa de Johnny Herrera y lo provoca con polera más dura frase: "Esa es la que no van a tener nunca"

Gabriel Mendoza fue invitado al programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports. El Coca llegó con una polera donde aparecen figuras del plantel de Colo Colo que se consagró campeón de la Copa Libertadores 1991.

En el contexto de su vestimenta sacó pecho por la Copa Libertadores del Cacique, haciendo alusión indirecta a la Universidad de Chile. “Esa es la que no van a tener nunca algunos”, expresó el exfutbolista de entrada en los estudios.

Johnny Herrera no la dejó pasar y lanzó un comentario de inmediato. “Viene suavecito este hu… hoy día”, dijo el Samurai Azul. Mendoza volvió a replicar en tono distendido. “Es para ti, Johnny”.

Gabriel Mendoza asegura que nunca se pondría la camiseta de la U

Más adelante en TST, Mendoza repasaba algunos casos de jugadores que vistieron ambas camisetas tanto de Colo Colo como la Universidad de Chile. Allí fue tajante en su forma de ver la situación. “Yo nunca me pondría la camiseta del archirrival”.

La polera de Coca Mendoza en el programa Todos Somos Técnicos (Foto: Photosport)

“Tampoco te llamarían”, replicó Herrera. “¿Cómo?”, contestó el Coca. “No te iban a llamar tampoco”, insistió el ídolo de la Universidad de Chile.

El campeón de la Libertadores con el cuadro Albo, mencionó que sí estuvo en los planes de la U. “Si me iban a llamar. Me llamaron varias veces cuando estaba el Guagua (Hernández), yo no quise ir, porque soy colocolino de corazón”.

Herrera volvió a responderle. “¿No eres de Wanderers?“. El Coca replicó. “Johnny, te mostré la polera”.

La situación finalizó de forma distendida, con el exarquero preguntando si Mendoza estaba en su polera. “¿Estás o no estás?, consultó. “Por supuesto, hay que ver la estadística. Ahí está”, contestó el excarrilero mostrando que sí aparecía en la vestimenta, pero se estaba tapando. “Ahí estás”, señaló el Samurai ya en momento más relajado.