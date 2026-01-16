Una de las mayores joyas del fútbol chileno es Tomás Roco. A sus 19 años, el formado en Cobreloa se abre un espacio en el extranjero, lo que refleja sus notables cualidades.
Durante estos días, representa a Fortaleza EC de Brasil, pero no desconoce que estuvo cerca de dos grandes del balompié nacional: Colo Colo y Universidad de Chile. Sin embargo, él quería jugar en Universidad Católica.
¿Por qué? La propia promesa aclaró dicha incógnita en conversación con el streamer Adielito_05. Según detalló, estuvo vinculado a albos y azules, pero su deseo era llegar a la UC.
“Yo tuve pruebas en la U cuando chico y estuve cerca de Colo Colo, pero me hubiera gustado jugar en Universidad Católica“, comenzó revelando el novel crack.
En dicha línea, explicó: “Me llegaron algunos comentarios de Católica, que es un club bastante organizado, un buen club. Las condiciones que tiene el club son bastante buenas, así que me hubiera gustado jugar en Católica“.
El presente de Tomás Roco en Fortaleza
Cabe consignar que el jugador en cuestión viste los colores de Fortaleza sub-20. En tal elenco, durante 2025 disputó una totalidad de 28 compromisos y anotó cinco goles.
En tanto, en la vigente campaña, ya acumula tres encuentros en el cuerpo. Tan solo entregó una asistencia, pero asoma como uno de los puntos altos de la escuadra brasileña.
En resumen:
- Pruebas en la “U”: El mediocampista recordó haber tenido procesos de prueba en Universidad de Chile cuando era niño.
- El fallido paso a Colo Colo: Estuvo a detalles de arribar al Estadio Monumental a principios de 2025, pero las negociaciones entre Cobreloa y Blanco y Negro no prosperaron por una diferencia económica de 90 mil dólares.
- La confesión sobre la UC: “Me hubiera gustado jugar en Universidad Católica”, sentenció Roco, destacando la organización del club y las instalaciones de primer nivel que posee el cuadro cruzado como los principales motivos de su preferencia.