Una de las mayores joyas del fútbol chileno es Tomás Roco. A sus 19 años, el formado en Cobreloa se abre un espacio en el extranjero, lo que refleja sus notables cualidades.

Durante estos días, representa a Fortaleza EC de Brasil, pero no desconoce que estuvo cerca de dos grandes del balompié nacional: Colo Colo y Universidad de Chile. Sin embargo, él quería jugar en Universidad Católica.

¿Por qué? La propia promesa aclaró dicha incógnita en conversación con el streamer Adielito_05. Según detalló, estuvo vinculado a albos y azules, pero su deseo era llegar a la UC.

“Yo tuve pruebas en la U cuando chico y estuve cerca de Colo Colo, pero me hubiera gustado jugar en Universidad Católica“, comenzó revelando el novel crack.

En dicha línea, explicó: “Me llegaron algunos comentarios de Católica, que es un club bastante organizado, un buen club. Las condiciones que tiene el club son bastante buenas, así que me hubiera gustado jugar en Católica“.

Tomás Roco hubiese jugado en Universidad Católica: fue su elegido. (Imagen: Instagram)

El presente de Tomás Roco en Fortaleza

Cabe consignar que el jugador en cuestión viste los colores de Fortaleza sub-20. En tal elenco, durante 2025 disputó una totalidad de 28 compromisos y anotó cinco goles.

En tanto, en la vigente campaña, ya acumula tres encuentros en el cuerpo. Tan solo entregó una asistencia, pero asoma como uno de los puntos altos de la escuadra brasileña.

En resumen: