Colo Colo y la Universidad de Chile protagonizarán el primer superclásico del verano en el mercado de pases 2024. Ambos elencos quieren volver a pelear por el título de la Chilean Premier League.

El Cacique quiere recuperar el cetro perdido a manos de Huachipato y la U quiere dejar atrás los 6 años de sequía. Ambas instituciones están buscando y sondeando el mercado. Ante ello aparece un nombre potente para la próxima temporada.

Joaquín Montecinos es el jugador que sondean tanto en Macul como en el CDA. Según supo Bolavip Chile, ambos elencos han preguntado al entorno del futbolista y están conscientes que puede dejar México.

Ante ello, los clubes intentarán agilizar gestiones para conseguir un préstamo de Montecinos. A mediados de 2023, Colo Colo preguntó por el delantero, pero finalmente todo se diluyó. El interés radica de Blanco y Negro, mientras que el nombre figura en la U en la carpeta de Manuel Mayo.

Joaquín Montecinos es buscado desde Colo Colo y la U para 2024 (Photosport)

Montecinos sabe que debe dar pasos importantes en su carrera a raíz de lo que se avecina. En México hace la pretemporada con el Querétaro y está a la espera de lo que viene en la Liga MX o bien salir de Gallos Blancos.

Durante este semestre, Montecinos en Querétaro apenas disputó 231 minutos en 9 partidos y no anotó ningún gol en una de sus temporadas más bajas en el fútbol mexicano.

¿Joaquín Montecinos tiene alguna opción de volver al fútbol chileno?

Joaquín Montecinos siempre está en la mira de los grandes del fútbol chileno. La U y Colo Colo consultaron al entorno del jugador que es representado por Revival Football de Gastón González en colaboración con Mundo Futuro de Sergio Morales.

En diálogo con Bio Bío, el padre de Joaquín, Cristián Montecinos, dio luces sobre lo que puede venir para el joven artillero la próxima temporada.

“(Joaquín) Va a buscar la mejor alternativa, ya que va a salir de ahí y espero que sea lo mejor para él (…) No puedo decir nada, porque no hay nada concreto. Además, hay varios equipos que recién están armando o no han armado sus cuerpos técnicos”, explicó el “Pelado” Montecinos sin dar luces de lo que pueda venir para su hijo.

Además, el ex capitán de Deportes Concepción agregó que “lo más seguro es que salga de México y llegue a un club donde esté tranquilo”.