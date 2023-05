En el día de ayer, Universidad Católica anunció mediante sus Redes Sociales que Mauricio Isla no seguiría siendo jugador de los cruzados tras haber alcanzado un mutuo acuerdo entre ambas partes para que no continúe en San Carlos de Apoquindo.

EL Huaso, quien aún no ha expresado mayores palabras tras su salida, tuvo una cena de despedida con parte del plantel cruzado, pero esa no fue la única celebración que el histórico lateral derecho de La Roja tuvo.

Según varios registros en Redes Sociales, Isla decidió celebrar en serio su partida de los cruzados y se fue a un reconocido local del sector oriente en donde compartió con personajes de la farándula y artistas urbanos.

Isla gozando tras su desvinculación. | Foto: Instagram

En esa fiesta, se le vio extremadamente feliz con Marcianeke, uno de los pioneros del género urbano en Chile quien suele estar de fiesta en fiesta con su pareja, la también farandulera Ignacia Michelson.

Si bien aún no se sabe cuál será el próximo destino de Mauricio Isla, lo que sí se sabe es que mal no la está pasando mientras decide su próximo club, donde todo indica que no sería en Chile y sería en el extranjero.