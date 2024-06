Desde el equipo de la Cuarta Región aún no dan por hecho la salida del talentoso volante, aunque sí habrían recibido un par de ofertas.

En Coquimbo Unido intentan resistirse a la partida de Luciano Cabral. La principal figura que tiene el equipo de la Cuarta Región, que está en la segunda posición del Campeonato Nacional 2024, peleando mano a mano el título con Universidad de Chile.

Todos los caminos indican que el jugador de 29 años podría partir a Everton de Viña del Mar. Esto luego de un trato del Grupo Pachuca, que lo dejaría en el fútbol chileno hasta diciembre, para luego derivarlo a uno de los dos equipos mexicanos del conglomerado: Pachuca o León.

Pero en el cuadro Pirata tienen otra versión y aseguran que aún no hay nada firmado. Según pudo averiguar BOLAVIP, sobre la mesa aurinegra habrían llegado tres ofertas por Cabral, de las cuales la de los Ruleteros sería la más baja.

Es más, este ofrecimiento habría sido enviado directamente desde Everton y no así del Grupo Pachuca, siendo menor que el monto establecido en la cláusula de salida.

Luciano Cabral ha sido la gran “vedette” de este mercado de invierno en el fútbol chileno. (Foto: Andrés Pina/Photosport)

Llegó una carta a las oficinas de Coquimbo Unido

Desde la interna de El Barbón, aseguran que lo que recibieron fue una carta, pero no una propuesta. La que además no cumplía con ningún requisito y era extemporánea. Por lo mismo, no fue considerada.

Además, niegan que el propio futbolista haya ejecutado la cláusula de salida, que está fijada en 500 mil dólares si la oferta viene de un club chileno y esta aumenta a un millón de la divisa estadunidense para un interesado desde el extranjero.

A la espera de la decisión de Luciano Cabral

Lo cierto es que por el momento el futbolista argentino-chileno se encuentra de vacaciones con su familia en Mendoza, a la espera de resolver su futuro. En Coquimbo consideraban volver a verlo el 21 de junio, en el retorno a los entrenamientos.

Por ahora, la opción de Colo Colo se ve lejana, club que lo tenía en carpeta e intentó pujar por quedarse con sus servicios.