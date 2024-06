En Coquimbo Unido se ilusionan con el título del Campeonato Nacional 2024, ya que el cuadro Pirata está a pasos de terminar la primera rueda en el liderato. Los aurinegros enfgrentan este jueves a Palestino en partido pendiente por la fecha 12 del torneo.

El Barbón depende de sí mismo y bajarían de la cima a Universidad de Chile, para luego volver como punteros a la segunda rueda del Campeonato, tras el receso por la Copa América.

Y en esa línea, esta jornada una de las figuras de Coquimbo hizo una osada promesa en el programa “Vistazo Deportivo” de Radio Guayacán.

Se trata del carismático arquero Diego Sánchez, quien una vez más sacó risas con sus dichos.

“Realmente no me quita el sueño ser el mejor (arquero) de la mitad del campeonato, me quita el suelo ser campeón y ser el mejor equipo del campeonato. No el mejor aquero”, comenzó diciendo.

“Imagínate… no si uno se pasa tantas películas pensar en ser campeón acá, no sé… Yo te juro que voy a correr a poto pelado por la Herradura”, lanzó el Mono Sánchez.

“Siempre termino hablando alguna hueá”, agregó al paso tras darse cuenta de sus dichos.

El arrepentimiento y la nueva apuesta del Mono Sánchez

Luego, el golero de 37 años se arrepintió de la apuesta inicial y la cambió por otro sacrificio: lanzarse desnudo al mar en la costa coquimbana.

“Corro a poto pelado por la Herraura. ¿Cuántos son? Como 5 kilómetros más o menos. Mejor un piquero a poto pelado, porque correr todo eso me voy a desgarrar entero”, resolvió Sánchez.

“Me comprometo a hacer un Palomita Blanca”, completó quien también fue un emblema de Unión Española.

Diego Sánchez es el capitán de Coquimbo Unido. (Foto: Andrés Pina/Photosport)

¿Cuándo es el partido de Ciquimbo Unido vs Palestino?

Este jueves 6 de junio se enfrentarán los Piratas y los Árabes, desde las 17:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. El suelo será transmitido por TNT Sports Premium y Estadio TNT Sports.